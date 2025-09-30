- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BEEZ: Honeytree U.S. Equity ETF
BEEZの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり33.19の安値と33.19の高値で取引されました。
Honeytree U.S. Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BEEZ株の現在の価格は？
Honeytree U.S. Equity ETFの株価は本日33.19です。0.33%内で取引され、前日の終値は33.08、取引量は5に達しました。BEEZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Honeytree U.S. Equity ETFの株は配当を出しますか？
Honeytree U.S. Equity ETFの現在の価格は33.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.59%やUSDにも注目します。BEEZの動きはライブチャートで確認できます。
BEEZ株を買う方法は？
Honeytree U.S. Equity ETFの株は現在33.19で購入可能です。注文は通常33.19または33.49付近で行われ、5や0.00%が市場の動きを示します。BEEZの最新情報はライブチャートで確認できます。
BEEZ株に投資する方法は？
Honeytree U.S. Equity ETFへの投資では、年間の値幅27.16 - 33.94と現在の33.19を考慮します。注文は多くの場合33.19や33.49で行われる前に、-0.39%や10.52%と比較されます。BEEZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Honeytree U.S. Equity ETFの株の最高値は？
Honeytree U.S. Equity ETFの過去1年の最高値は33.94でした。27.16 - 33.94内で株価は大きく変動し、33.08と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Honeytree U.S. Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Honeytree U.S. Equity ETFの株の最低値は？
Honeytree U.S. Equity ETF(BEEZ)の年間最安値は27.16でした。現在の33.19や27.16 - 33.94と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BEEZの動きはライブチャートで確認できます。
BEEZの株式分割はいつ行われましたか？
Honeytree U.S. Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.08、1.59%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 33.08
- 始値
- 33.19
- 買値
- 33.19
- 買値
- 33.49
- 安値
- 33.19
- 高値
- 33.19
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 0.33%
- 1ヶ月の変化
- -0.39%
- 6ヶ月の変化
- 10.52%
- 1年の変化
- 1.59%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8