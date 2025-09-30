クォートセクション
BEEZ: Honeytree U.S. Equity ETF

33.19 USD 0.11 (0.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BEEZの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり33.19の安値と33.19の高値で取引されました。

Honeytree U.S. Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BEEZ株の現在の価格は？

Honeytree U.S. Equity ETFの株価は本日33.19です。0.33%内で取引され、前日の終値は33.08、取引量は5に達しました。BEEZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Honeytree U.S. Equity ETFの株は配当を出しますか？

Honeytree U.S. Equity ETFの現在の価格は33.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.59%やUSDにも注目します。BEEZの動きはライブチャートで確認できます。

BEEZ株を買う方法は？

Honeytree U.S. Equity ETFの株は現在33.19で購入可能です。注文は通常33.19または33.49付近で行われ、5や0.00%が市場の動きを示します。BEEZの最新情報はライブチャートで確認できます。

BEEZ株に投資する方法は？

Honeytree U.S. Equity ETFへの投資では、年間の値幅27.16 - 33.94と現在の33.19を考慮します。注文は多くの場合33.19や33.49で行われる前に、-0.39%や10.52%と比較されます。BEEZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Honeytree U.S. Equity ETFの株の最高値は？

Honeytree U.S. Equity ETFの過去1年の最高値は33.94でした。27.16 - 33.94内で株価は大きく変動し、33.08と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Honeytree U.S. Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Honeytree U.S. Equity ETFの株の最低値は？

Honeytree U.S. Equity ETF(BEEZ)の年間最安値は27.16でした。現在の33.19や27.16 - 33.94と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BEEZの動きはライブチャートで確認できます。

BEEZの株式分割はいつ行われましたか？

Honeytree U.S. Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.08、1.59%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.19 33.19
1年のレンジ
27.16 33.94
以前の終値
33.08
始値
33.19
買値
33.19
買値
33.49
安値
33.19
高値
33.19
出来高
5
1日の変化
0.33%
1ヶ月の変化
-0.39%
6ヶ月の変化
10.52%
1年の変化
1.59%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8