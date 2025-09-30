BEEZ: Honeytree U.S. Equity ETF
今日BEEZ汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点33.19和高点33.19进行交易。
关注Honeytree U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BEEZ股票今天的价格是多少？
Honeytree U.S. Equity ETF股票今天的定价为33.19。它在0.33%范围内交易，昨天的收盘价为33.08，交易量达到5。BEEZ的实时价格图表显示了这些更新。
Honeytree U.S. Equity ETF股票是否支付股息？
Honeytree U.S. Equity ETF目前的价值为33.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.59%和USD。实时查看图表以跟踪BEEZ走势。
如何购买BEEZ股票？
您可以以33.19的当前价格购买Honeytree U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在33.19或33.49附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注BEEZ的实时图表更新。
如何投资BEEZ股票？
投资Honeytree U.S. Equity ETF需要考虑年度范围27.16 - 33.94和当前价格33.19。许多人在以33.19或33.49下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看BEEZ价格图表，了解每日变化。
Honeytree U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Honeytree U.S. Equity ETF的最高价格是33.94。在27.16 - 33.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Honeytree U.S. Equity ETF的绩效。
Honeytree U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？
Honeytree U.S. Equity ETF（BEEZ）的最低价格为27.16。将其与当前的33.19和27.16 - 33.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BEEZ股票是什么时候拆分的？
Honeytree U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.08和1.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.08
- 开盘价
- 33.19
- 卖价
- 33.19
- 买价
- 33.49
- 最低价
- 33.19
- 最高价
- 33.19
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- -0.39%
- 6个月变化
- 10.52%
- 年变化
- 1.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8