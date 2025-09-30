报价部分
BEEZ: Honeytree U.S. Equity ETF

33.19 USD 0.11 (0.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BEEZ汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点33.19和高点33.19进行交易。

关注Honeytree U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BEEZ股票今天的价格是多少？

Honeytree U.S. Equity ETF股票今天的定价为33.19。它在0.33%范围内交易，昨天的收盘价为33.08，交易量达到5。BEEZ的实时价格图表显示了这些更新。

Honeytree U.S. Equity ETF股票是否支付股息？

Honeytree U.S. Equity ETF目前的价值为33.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.59%和USD。实时查看图表以跟踪BEEZ走势。

如何购买BEEZ股票？

您可以以33.19的当前价格购买Honeytree U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在33.19或33.49附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注BEEZ的实时图表更新。

如何投资BEEZ股票？

投资Honeytree U.S. Equity ETF需要考虑年度范围27.16 - 33.94和当前价格33.19。许多人在以33.19或33.49下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看BEEZ价格图表，了解每日变化。

Honeytree U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Honeytree U.S. Equity ETF的最高价格是33.94。在27.16 - 33.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Honeytree U.S. Equity ETF的绩效。

Honeytree U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？

Honeytree U.S. Equity ETF（BEEZ）的最低价格为27.16。将其与当前的33.19和27.16 - 33.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BEEZ股票是什么时候拆分的？

Honeytree U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.08和1.59%中可见。

日范围
33.19 33.19
年范围
27.16 33.94
前一天收盘价
33.08
开盘价
33.19
卖价
33.19
买价
33.49
最低价
33.19
最高价
33.19
交易量
5
日变化
0.33%
月变化
-0.39%
6个月变化
10.52%
年变化
1.59%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8