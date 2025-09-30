- Aperçu
BEEZ: Honeytree U.S. Equity ETF
Le taux de change de BEEZ a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.19 et à un maximum de 33.19.
Suivez la dynamique Honeytree U.S. Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BEEZ aujourd'hui ?
L'action Honeytree U.S. Equity ETF est cotée à 33.19 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.33%, a clôturé hier à 33.08 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de BEEZ présente ces mises à jour.
L'action Honeytree U.S. Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
Honeytree U.S. Equity ETF est actuellement valorisé à 33.19. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.59% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BEEZ.
Comment acheter des actions BEEZ ?
Vous pouvez acheter des actions Honeytree U.S. Equity ETF au cours actuel de 33.19. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.19 ou de 33.49, le 5 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BEEZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BEEZ ?
Investir dans Honeytree U.S. Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.16 - 33.94 et le prix actuel 33.19. Beaucoup comparent -0.39% et 10.52% avant de passer des ordres à 33.19 ou 33.49. Consultez le graphique du cours de BEEZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Honeytree U.S. Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Honeytree U.S. Equity ETF l'année dernière était 33.94. Au cours de 27.16 - 33.94, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.08 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Honeytree U.S. Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Honeytree U.S. Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) sur l'année a été 27.16. Sa comparaison avec 33.19 et 27.16 - 33.94 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BEEZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BEEZ a-t-elle été divisée ?
Honeytree U.S. Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.08 et 1.59% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.08
- Ouverture
- 33.19
- Bid
- 33.19
- Ask
- 33.49
- Plus Bas
- 33.19
- Plus Haut
- 33.19
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.33%
- Changement Mensuel
- -0.39%
- Changement à 6 Mois
- 10.52%
- Changement Annuel
- 1.59%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8