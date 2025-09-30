- Panorámica
BEEZ: Honeytree U.S. Equity ETF
El tipo de cambio de BEEZ de hoy ha cambiado un 0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.19, mientras que el máximo ha alcanzado 33.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Honeytree U.S. Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BEEZ hoy?
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) se evalúa hoy en 33.19. El instrumento se negocia dentro de 0.33%; el cierre de ayer ha sido 33.08 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BEEZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Honeytree U.S. Equity ETF?
Honeytree U.S. Equity ETF se evalúa actualmente en 33.19. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.59% y USD. Monitoree los movimientos de BEEZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BEEZ?
Puede comprar acciones de Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) al precio actual de 33.19. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.19 o 33.49, mientras que 5 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BEEZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BEEZ?
Invertir en Honeytree U.S. Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.16 - 33.94 y el precio actual 33.19. Muchos comparan -0.39% y 10.52% antes de colocar órdenes en 33.19 o 33.49. Estudie los cambios diarios de precios de BEEZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Honeytree U.S. Equity ETF?
El precio más alto de Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) en el último año ha sido 33.94. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.16 - 33.94, una comparación con 33.08 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Honeytree U.S. Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Honeytree U.S. Equity ETF?
El precio más bajo de Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) para el año ha sido 27.16. La comparación con los actuales 33.19 y 27.16 - 33.94 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BEEZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BEEZ?
En el pasado, Honeytree U.S. Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 33.08 y 1.59% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 33.08
- Open
- 33.19
- Bid
- 33.19
- Ask
- 33.49
- Low
- 33.19
- High
- 33.19
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.33%
- Cambio mensual
- -0.39%
- Cambio a 6 meses
- 10.52%
- Cambio anual
- 1.59%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8