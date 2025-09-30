Курс BEEZ за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.19, а максимальная — 33.19.

Следите за динамикой Honeytree U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.