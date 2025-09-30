КотировкиРазделы
BEEZ
BEEZ: Honeytree U.S. Equity ETF

33.19 USD 0.11 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BEEZ за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.19, а максимальная — 33.19.

Следите за динамикой Honeytree U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BEEZ сегодня?

Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) сегодня оценивается на уровне 33.19. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 33.08, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BEEZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Honeytree U.S. Equity ETF?

Honeytree U.S. Equity ETF в настоящее время оценивается в 33.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.59% и USD. Отслеживайте движения BEEZ на графике в реальном времени.

Как купить акции BEEZ?

Вы можете купить акции Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) по текущей цене 33.19. Ордера обычно размещаются около 33.19 или 33.49, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BEEZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BEEZ?

Инвестирование в Honeytree U.S. Equity ETF предполагает учет годового диапазона 27.16 - 33.94 и текущей цены 33.19. Многие сравнивают -0.39% и 10.52% перед размещением ордеров на 33.19 или 33.49. Изучайте ежедневные изменения цены BEEZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Honeytree U.S. Equity ETF?

Самая высокая цена Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) за последний год составила 33.94. Акции заметно колебались в пределах 27.16 - 33.94, сравнение с 33.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Honeytree U.S. Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Honeytree U.S. Equity ETF?

Самая низкая цена Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) за год составила 27.16. Сравнение с текущими 33.19 и 27.16 - 33.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BEEZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BEEZ?

В прошлом Honeytree U.S. Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.08 и 1.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.19 33.19
Годовой диапазон
27.16 33.94
Предыдущее закрытие
33.08
Open
33.19
Bid
33.19
Ask
33.49
Low
33.19
High
33.19
Объем
5
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
-0.39%
6-месячное изменение
10.52%
Годовое изменение
1.59%
