BEEZ: Honeytree U.S. Equity ETF
Курс BEEZ за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.19, а максимальная — 33.19.
Следите за динамикой Honeytree U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BEEZ сегодня?
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) сегодня оценивается на уровне 33.19. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 33.08, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BEEZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Honeytree U.S. Equity ETF?
Honeytree U.S. Equity ETF в настоящее время оценивается в 33.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.59% и USD. Отслеживайте движения BEEZ на графике в реальном времени.
Как купить акции BEEZ?
Вы можете купить акции Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) по текущей цене 33.19. Ордера обычно размещаются около 33.19 или 33.49, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BEEZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BEEZ?
Инвестирование в Honeytree U.S. Equity ETF предполагает учет годового диапазона 27.16 - 33.94 и текущей цены 33.19. Многие сравнивают -0.39% и 10.52% перед размещением ордеров на 33.19 или 33.49. Изучайте ежедневные изменения цены BEEZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Honeytree U.S. Equity ETF?
Самая высокая цена Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) за последний год составила 33.94. Акции заметно колебались в пределах 27.16 - 33.94, сравнение с 33.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Honeytree U.S. Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Honeytree U.S. Equity ETF?
Самая низкая цена Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) за год составила 27.16. Сравнение с текущими 33.19 и 27.16 - 33.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BEEZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BEEZ?
В прошлом Honeytree U.S. Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.08 и 1.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.08
- Open
- 33.19
- Bid
- 33.19
- Ask
- 33.49
- Low
- 33.19
- High
- 33.19
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- -0.39%
- 6-месячное изменение
- 10.52%
- Годовое изменение
- 1.59%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8