BDMDW: Baird Medical Investment Holdings Ltd
A taxa do BDMDW para hoje mudou para 16.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0801 e o mais alto foi 0.0888.
Veja a dinâmica do par de moedas Baird Medical Investment Holdings Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BDMDW hoje?
Hoje Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) está avaliado em 0.0888. O instrumento é negociado dentro de 16.84%, o fechamento de ontem foi 0.0760, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BDMDW em tempo real.
As ações de Baird Medical Investment Holdings Ltd pagam dividendos?
Atualmente Baird Medical Investment Holdings Ltd está avaliado em 0.0888. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -47.76% e USD. Monitore os movimentos de BDMDW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BDMDW?
Você pode comprar ações de Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) pelo preço atual 0.0888. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0888 ou 0.0918, enquanto 2 e 10.86% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BDMDW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BDMDW?
Investir em Baird Medical Investment Holdings Ltd envolve considerar a faixa anual 0.0210 - 0.3050 e o preço atual 0.0888. Muitos comparam 10.86% e 22.31% antes de enviar ordens em 0.0888 ou 0.0918. Estude as mudanças diárias de preço de BDMDW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Baird Medical Investment Holdings Ltd?
O maior preço de Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) no último ano foi 0.3050. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0210 - 0.3050, e a comparação com 0.0760 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Baird Medical Investment Holdings Ltd no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Baird Medical Investment Holdings Ltd?
O menor preço de Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) no ano foi 0.0210. A comparação com o preço atual 0.0888 e 0.0210 - 0.3050 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BDMDW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BDMDW?
No passado Baird Medical Investment Holdings Ltd passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0760 e -47.76% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0760
- Open
- 0.0801
- Bid
- 0.0888
- Ask
- 0.0918
- Low
- 0.0801
- High
- 0.0888
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 16.84%
- Mudança mensal
- 10.86%
- Mudança de 6 meses
- 22.31%
- Mudança anual
- -47.76%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4