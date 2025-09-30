- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BDMDW: Baird Medical Investment Holdings Ltd
Le taux de change de BDMDW a changé de 16.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0801 et à un maximum de 0.0888.
Suivez la dynamique Baird Medical Investment Holdings Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BDMDW aujourd'hui ?
L'action Baird Medical Investment Holdings Ltd est cotée à 0.0888 aujourd'hui. Elle se négocie dans 16.84%, a clôturé hier à 0.0760 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de BDMDW présente ces mises à jour.
L'action Baird Medical Investment Holdings Ltd verse-t-elle des dividendes ?
Baird Medical Investment Holdings Ltd est actuellement valorisé à 0.0888. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -47.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BDMDW.
Comment acheter des actions BDMDW ?
Vous pouvez acheter des actions Baird Medical Investment Holdings Ltd au cours actuel de 0.0888. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0888 ou de 0.0918, le 2 et le 10.86% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BDMDW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BDMDW ?
Investir dans Baird Medical Investment Holdings Ltd implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0210 - 0.3050 et le prix actuel 0.0888. Beaucoup comparent 10.86% et 22.31% avant de passer des ordres à 0.0888 ou 0.0918. Consultez le graphique du cours de BDMDW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Baird Medical Investment Holdings Ltd ?
Le cours le plus élevé de Baird Medical Investment Holdings Ltd l'année dernière était 0.3050. Au cours de 0.0210 - 0.3050, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0760 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Baird Medical Investment Holdings Ltd sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Baird Medical Investment Holdings Ltd ?
Le cours le plus bas de Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) sur l'année a été 0.0210. Sa comparaison avec 0.0888 et 0.0210 - 0.3050 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BDMDW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BDMDW a-t-elle été divisée ?
Baird Medical Investment Holdings Ltd a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0760 et -47.76% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0760
- Ouverture
- 0.0801
- Bid
- 0.0888
- Ask
- 0.0918
- Plus Bas
- 0.0801
- Plus Haut
- 0.0888
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 16.84%
- Changement Mensuel
- 10.86%
- Changement à 6 Mois
- 22.31%
- Changement Annuel
- -47.76%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4