BDMDW: Baird Medical Investment Holdings Ltd

0.0888 USD 0.0128 (16.84%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BDMDW за сегодня изменился на 16.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0801, а максимальная — 0.0888.

Следите за динамикой Baird Medical Investment Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BDMDW сегодня?

Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) сегодня оценивается на уровне 0.0888. Инструмент торгуется в пределах 16.84%, вчерашнее закрытие составило 0.0760, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BDMDW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Baird Medical Investment Holdings Ltd?

Baird Medical Investment Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.0888. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -47.76% и USD. Отслеживайте движения BDMDW на графике в реальном времени.

Как купить акции BDMDW?

Вы можете купить акции Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) по текущей цене 0.0888. Ордера обычно размещаются около 0.0888 или 0.0918, тогда как 2 и 10.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BDMDW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BDMDW?

Инвестирование в Baird Medical Investment Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.0210 - 0.3050 и текущей цены 0.0888. Многие сравнивают 10.86% и 22.31% перед размещением ордеров на 0.0888 или 0.0918. Изучайте ежедневные изменения цены BDMDW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Baird Medical Investment Holdings Ltd?

Самая высокая цена Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) за последний год составила 0.3050. Акции заметно колебались в пределах 0.0210 - 0.3050, сравнение с 0.0760 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Baird Medical Investment Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Baird Medical Investment Holdings Ltd?

Самая низкая цена Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) за год составила 0.0210. Сравнение с текущими 0.0888 и 0.0210 - 0.3050 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BDMDW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BDMDW?

В прошлом Baird Medical Investment Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0760 и -47.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0801 0.0888
Годовой диапазон
0.0210 0.3050
Предыдущее закрытие
0.0760
Open
0.0801
Bid
0.0888
Ask
0.0918
Low
0.0801
High
0.0888
Объем
2
Дневное изменение
16.84%
Месячное изменение
10.86%
6-месячное изменение
22.31%
Годовое изменение
-47.76%
