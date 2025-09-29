- Обзор рынка
BDMDW: Baird Medical Investment Holdings Ltd
Курс BDMDW за сегодня изменился на 16.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0801, а максимальная — 0.0888.
Следите за динамикой Baird Medical Investment Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BDMDW сегодня?
Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) сегодня оценивается на уровне 0.0888. Инструмент торгуется в пределах 16.84%, вчерашнее закрытие составило 0.0760, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BDMDW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Baird Medical Investment Holdings Ltd?
Baird Medical Investment Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.0888. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -47.76% и USD. Отслеживайте движения BDMDW на графике в реальном времени.
Как купить акции BDMDW?
Вы можете купить акции Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) по текущей цене 0.0888. Ордера обычно размещаются около 0.0888 или 0.0918, тогда как 2 и 10.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BDMDW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BDMDW?
Инвестирование в Baird Medical Investment Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.0210 - 0.3050 и текущей цены 0.0888. Многие сравнивают 10.86% и 22.31% перед размещением ордеров на 0.0888 или 0.0918. Изучайте ежедневные изменения цены BDMDW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Baird Medical Investment Holdings Ltd?
Самая высокая цена Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) за последний год составила 0.3050. Акции заметно колебались в пределах 0.0210 - 0.3050, сравнение с 0.0760 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Baird Medical Investment Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Baird Medical Investment Holdings Ltd?
Самая низкая цена Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) за год составила 0.0210. Сравнение с текущими 0.0888 и 0.0210 - 0.3050 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BDMDW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BDMDW?
В прошлом Baird Medical Investment Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0760 и -47.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0760
- Open
- 0.0801
- Bid
- 0.0888
- Ask
- 0.0918
- Low
- 0.0801
- High
- 0.0888
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 16.84%
- Месячное изменение
- 10.86%
- 6-месячное изменение
- 22.31%
- Годовое изменение
- -47.76%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%