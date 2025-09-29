- Panorámica
BDMDW: Baird Medical Investment Holdings Ltd
El tipo de cambio de BDMDW de hoy ha cambiado un 16.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0801, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0888.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Baird Medical Investment Holdings Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BDMDW hoy?
Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) se evalúa hoy en 0.0888. El instrumento se negocia dentro de 16.84%; el cierre de ayer ha sido 0.0760 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BDMDW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Baird Medical Investment Holdings Ltd?
Baird Medical Investment Holdings Ltd se evalúa actualmente en 0.0888. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -47.76% y USD. Monitoree los movimientos de BDMDW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BDMDW?
Puede comprar acciones de Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) al precio actual de 0.0888. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0888 o 0.0918, mientras que 2 y 10.86% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BDMDW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BDMDW?
Invertir en Baird Medical Investment Holdings Ltd implica tener en cuenta el rango anual 0.0210 - 0.3050 y el precio actual 0.0888. Muchos comparan 10.86% y 22.31% antes de colocar órdenes en 0.0888 o 0.0918. Estudie los cambios diarios de precios de BDMDW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Baird Medical Investment Holdings Ltd?
El precio más alto de Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) en el último año ha sido 0.3050. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0210 - 0.3050, una comparación con 0.0760 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Baird Medical Investment Holdings Ltd en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Baird Medical Investment Holdings Ltd?
El precio más bajo de Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) para el año ha sido 0.0210. La comparación con los actuales 0.0888 y 0.0210 - 0.3050 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BDMDW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BDMDW?
En el pasado, Baird Medical Investment Holdings Ltd ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0760 y -47.76% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0760
- Open
- 0.0801
- Bid
- 0.0888
- Ask
- 0.0918
- Low
- 0.0801
- High
- 0.0888
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 16.84%
- Cambio mensual
- 10.86%
- Cambio a 6 meses
- 22.31%
- Cambio anual
- -47.76%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.