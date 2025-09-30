- 概要
BDMDW: Baird Medical Investment Holdings Ltd
BDMDWの今日の為替レートは、16.84%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0801の安値と0.0888の高値で取引されました。
Baird Medical Investment Holdings Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BDMDW株の現在の価格は？
Baird Medical Investment Holdings Ltdの株価は本日0.0888です。16.84%内で取引され、前日の終値は0.0760、取引量は2に達しました。BDMDWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Baird Medical Investment Holdings Ltdの株は配当を出しますか？
Baird Medical Investment Holdings Ltdの現在の価格は0.0888です。配当方針は会社によりますが、投資家は-47.76%やUSDにも注目します。BDMDWの動きはライブチャートで確認できます。
BDMDW株を買う方法は？
Baird Medical Investment Holdings Ltdの株は現在0.0888で購入可能です。注文は通常0.0888または0.0918付近で行われ、2や10.86%が市場の動きを示します。BDMDWの最新情報はライブチャートで確認できます。
BDMDW株に投資する方法は？
Baird Medical Investment Holdings Ltdへの投資では、年間の値幅0.0210 - 0.3050と現在の0.0888を考慮します。注文は多くの場合0.0888や0.0918で行われる前に、10.86%や22.31%と比較されます。BDMDWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Baird Medical Investment Holdings Ltdの株の最高値は？
Baird Medical Investment Holdings Ltdの過去1年の最高値は0.3050でした。0.0210 - 0.3050内で株価は大きく変動し、0.0760と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Baird Medical Investment Holdings Ltdのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Baird Medical Investment Holdings Ltdの株の最低値は？
Baird Medical Investment Holdings Ltd(BDMDW)の年間最安値は0.0210でした。現在の0.0888や0.0210 - 0.3050と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BDMDWの動きはライブチャートで確認できます。
BDMDWの株式分割はいつ行われましたか？
Baird Medical Investment Holdings Ltdは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0760、-47.76%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0760
- 始値
- 0.0801
- 買値
- 0.0888
- 買値
- 0.0918
- 安値
- 0.0801
- 高値
- 0.0888
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 16.84%
- 1ヶ月の変化
- 10.86%
- 6ヶ月の変化
- 22.31%
- 1年の変化
- -47.76%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4