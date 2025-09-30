クォートセクション
通貨 / BDMDW
株に戻る

BDMDW: Baird Medical Investment Holdings Ltd

0.0888 USD 0.0128 (16.84%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BDMDWの今日の為替レートは、16.84%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0801の安値と0.0888の高値で取引されました。

Baird Medical Investment Holdings Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BDMDW株の現在の価格は？

Baird Medical Investment Holdings Ltdの株価は本日0.0888です。16.84%内で取引され、前日の終値は0.0760、取引量は2に達しました。BDMDWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Baird Medical Investment Holdings Ltdの株は配当を出しますか？

Baird Medical Investment Holdings Ltdの現在の価格は0.0888です。配当方針は会社によりますが、投資家は-47.76%やUSDにも注目します。BDMDWの動きはライブチャートで確認できます。

BDMDW株を買う方法は？

Baird Medical Investment Holdings Ltdの株は現在0.0888で購入可能です。注文は通常0.0888または0.0918付近で行われ、2や10.86%が市場の動きを示します。BDMDWの最新情報はライブチャートで確認できます。

BDMDW株に投資する方法は？

Baird Medical Investment Holdings Ltdへの投資では、年間の値幅0.0210 - 0.3050と現在の0.0888を考慮します。注文は多くの場合0.0888や0.0918で行われる前に、10.86%や22.31%と比較されます。BDMDWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Baird Medical Investment Holdings Ltdの株の最高値は？

Baird Medical Investment Holdings Ltdの過去1年の最高値は0.3050でした。0.0210 - 0.3050内で株価は大きく変動し、0.0760と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Baird Medical Investment Holdings Ltdのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Baird Medical Investment Holdings Ltdの株の最低値は？

Baird Medical Investment Holdings Ltd(BDMDW)の年間最安値は0.0210でした。現在の0.0888や0.0210 - 0.3050と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BDMDWの動きはライブチャートで確認できます。

BDMDWの株式分割はいつ行われましたか？

Baird Medical Investment Holdings Ltdは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0760、-47.76%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0801 0.0888
1年のレンジ
0.0210 0.3050
以前の終値
0.0760
始値
0.0801
買値
0.0888
買値
0.0918
安値
0.0801
高値
0.0888
出来高
2
1日の変化
16.84%
1ヶ月の変化
10.86%
6ヶ月の変化
22.31%
1年の変化
-47.76%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4