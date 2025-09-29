BDMDW: Baird Medical Investment Holdings Ltd
今日BDMDW汇率已更改16.84%。当日，交易品种以低点0.0801和高点0.0888进行交易。
关注Baird Medical Investment Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BDMDW股票今天的价格是多少？
Baird Medical Investment Holdings Ltd股票今天的定价为0.0888。它在16.84%范围内交易，昨天的收盘价为0.0760，交易量达到2。BDMDW的实时价格图表显示了这些更新。
Baird Medical Investment Holdings Ltd股票是否支付股息？
Baird Medical Investment Holdings Ltd目前的价值为0.0888。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.76%和USD。实时查看图表以跟踪BDMDW走势。
如何购买BDMDW股票？
您可以以0.0888的当前价格购买Baird Medical Investment Holdings Ltd股票。订单通常设置在0.0888或0.0918附近，而2和10.86%显示市场活动。立即关注BDMDW的实时图表更新。
如何投资BDMDW股票？
投资Baird Medical Investment Holdings Ltd需要考虑年度范围0.0210 - 0.3050和当前价格0.0888。许多人在以0.0888或0.0918下订单之前，会比较10.86%和。实时查看BDMDW价格图表，了解每日变化。
Baird Medical Investment Holdings Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Baird Medical Investment Holdings Ltd的最高价格是0.3050。在0.0210 - 0.3050内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Baird Medical Investment Holdings Ltd的绩效。
Baird Medical Investment Holdings Ltd股票的最低价格是多少？
Baird Medical Investment Holdings Ltd（BDMDW）的最低价格为0.0210。将其与当前的0.0888和0.0210 - 0.3050进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDMDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BDMDW股票是什么时候拆分的？
Baird Medical Investment Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0760和-47.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0760
- 开盘价
- 0.0801
- 卖价
- 0.0888
- 买价
- 0.0918
- 最低价
- 0.0801
- 最高价
- 0.0888
- 交易量
- 2
- 日变化
- 16.84%
- 月变化
- 10.86%
- 6个月变化
- 22.31%
- 年变化
- -47.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值