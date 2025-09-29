报价部分
货币 / BDMDW
回到股票

BDMDW: Baird Medical Investment Holdings Ltd

0.0888 USD 0.0128 (16.84%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BDMDW汇率已更改16.84%。当日，交易品种以低点0.0801和高点0.0888进行交易。

关注Baird Medical Investment Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BDMDW股票今天的价格是多少？

Baird Medical Investment Holdings Ltd股票今天的定价为0.0888。它在16.84%范围内交易，昨天的收盘价为0.0760，交易量达到2。BDMDW的实时价格图表显示了这些更新。

Baird Medical Investment Holdings Ltd股票是否支付股息？

Baird Medical Investment Holdings Ltd目前的价值为0.0888。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.76%和USD。实时查看图表以跟踪BDMDW走势。

如何购买BDMDW股票？

您可以以0.0888的当前价格购买Baird Medical Investment Holdings Ltd股票。订单通常设置在0.0888或0.0918附近，而2和10.86%显示市场活动。立即关注BDMDW的实时图表更新。

如何投资BDMDW股票？

投资Baird Medical Investment Holdings Ltd需要考虑年度范围0.0210 - 0.3050和当前价格0.0888。许多人在以0.0888或0.0918下订单之前，会比较10.86%和。实时查看BDMDW价格图表，了解每日变化。

Baird Medical Investment Holdings Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Baird Medical Investment Holdings Ltd的最高价格是0.3050。在0.0210 - 0.3050内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Baird Medical Investment Holdings Ltd的绩效。

Baird Medical Investment Holdings Ltd股票的最低价格是多少？

Baird Medical Investment Holdings Ltd（BDMDW）的最低价格为0.0210。将其与当前的0.0888和0.0210 - 0.3050进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDMDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BDMDW股票是什么时候拆分的？

Baird Medical Investment Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0760和-47.76%中可见。

日范围
0.0801 0.0888
年范围
0.0210 0.3050
前一天收盘价
0.0760
开盘价
0.0801
卖价
0.0888
买价
0.0918
最低价
0.0801
最高价
0.0888
交易量
2
日变化
16.84%
月变化
10.86%
6个月变化
22.31%
年变化
-47.76%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值