- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BDMDW: Baird Medical Investment Holdings Ltd
Il tasso di cambio BDMDW ha avuto una variazione del 16.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0801 e ad un massimo di 0.0888.
Segui le dinamiche di Baird Medical Investment Holdings Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BDMDW oggi?
Oggi le azioni Baird Medical Investment Holdings Ltd sono prezzate a 0.0888. Viene scambiato all'interno di 16.84%, la chiusura di ieri è stata 0.0760 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BDMDW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Baird Medical Investment Holdings Ltd pagano dividendi?
Baird Medical Investment Holdings Ltd è attualmente valutato a 0.0888. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -47.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BDMDW.
Come acquistare azioni BDMDW?
Puoi acquistare azioni Baird Medical Investment Holdings Ltd al prezzo attuale di 0.0888. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0888 o 0.0918, mentre 2 e 10.86% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BDMDW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BDMDW?
Investire in Baird Medical Investment Holdings Ltd implica considerare l'intervallo annuale 0.0210 - 0.3050 e il prezzo attuale 0.0888. Molti confrontano 10.86% e 22.31% prima di effettuare ordini su 0.0888 o 0.0918. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BDMDW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Baird Medical Investment Holdings Ltd?
Il prezzo massimo di Baird Medical Investment Holdings Ltd nell'ultimo anno è stato 0.3050. All'interno di 0.0210 - 0.3050, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0760 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Baird Medical Investment Holdings Ltd utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Baird Medical Investment Holdings Ltd?
Il prezzo più basso di Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) nel corso dell'anno è stato 0.0210. Confrontandolo con gli attuali 0.0888 e 0.0210 - 0.3050 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BDMDW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BDMDW?
Baird Medical Investment Holdings Ltd ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0760 e -47.76%.
- Chiusura Precedente
- 0.0760
- Apertura
- 0.0801
- Bid
- 0.0888
- Ask
- 0.0918
- Minimo
- 0.0801
- Massimo
- 0.0888
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 16.84%
- Variazione Mensile
- 10.86%
- Variazione Semestrale
- 22.31%
- Variazione Annuale
- -47.76%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4