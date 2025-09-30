- Übersicht
BDMDW: Baird Medical Investment Holdings Ltd
Der Wechselkurs von BDMDW hat sich für heute um 16.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0801 bis zu einem Hoch von 0.0888 gehandelt.
Verfolgen Sie die Baird Medical Investment Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BDMDW heute?
Die Aktie von Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) notiert heute bei 0.0888. Sie wird innerhalb einer Spanne von 16.84% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0760 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von BDMDW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BDMDW Dividenden?
Baird Medical Investment Holdings Ltd wird derzeit mit 0.0888 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -47.76% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BDMDW zu verfolgen.
Wie kaufe ich BDMDW-Aktien?
Sie können Aktien von Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) zum aktuellen Kurs von 0.0888 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0888 oder 0.0918 platziert, während 2 und 10.86% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BDMDW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BDMDW-Aktien?
Bei einer Investition in Baird Medical Investment Holdings Ltd müssen die jährliche Spanne 0.0210 - 0.3050 und der aktuelle Kurs 0.0888 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 10.86% und 22.31%, bevor sie Orders zu 0.0888 oder 0.0918 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BDMDW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Baird Medical Investment Holdings Ltd?
Der höchste Kurs von Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) im vergangenen Jahr lag bei 0.3050. Innerhalb von 0.0210 - 0.3050 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0760 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Baird Medical Investment Holdings Ltd mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Baird Medical Investment Holdings Ltd?
Der niedrigste Kurs von Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMDW) im Laufe des Jahres betrug 0.0210. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0888 und der Spanne 0.0210 - 0.3050 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BDMDW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BDMDW statt?
Baird Medical Investment Holdings Ltd hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0760 und -47.76% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0760
- Eröffnung
- 0.0801
- Bid
- 0.0888
- Ask
- 0.0918
- Tief
- 0.0801
- Hoch
- 0.0888
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 16.84%
- Monatsänderung
- 10.86%
- 6-Monatsänderung
- 22.31%
- Jahresänderung
- -47.76%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4