BCUS: Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF
A taxa do BCUS para hoje mudou para 0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.62 e o mais alto foi 32.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BCUS hoje?
Hoje Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) está avaliado em 32.62. O instrumento é negociado dentro de 0.28%, o fechamento de ontem foi 32.53, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BCUS em tempo real.
As ações de Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF pagam dividendos?
Atualmente Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF está avaliado em 32.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.23% e USD. Monitore os movimentos de BCUS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BCUS?
Você pode comprar ações de Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) pelo preço atual 32.62. Ordens geralmente são executadas perto de 32.62 ou 32.92, enquanto 4 e -0.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BCUS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BCUS?
Investir em Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF envolve considerar a faixa anual 26.19 - 33.10 e o preço atual 32.62. Muitos comparam 2.51% e 10.95% antes de enviar ordens em 32.62 ou 32.92. Estude as mudanças diárias de preço de BCUS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bancreek U.S. Large Cap ETF?
O maior preço de Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) no último ano foi 33.10. As ações oscilaram bastante dentro de 26.19 - 33.10, e a comparação com 32.53 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bancreek U.S. Large Cap ETF?
O menor preço de Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) no ano foi 26.19. A comparação com o preço atual 32.62 e 26.19 - 33.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BCUS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BCUS?
No passado Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.53 e 7.23% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.53
- Open
- 32.70
- Bid
- 32.62
- Ask
- 32.92
- Low
- 32.62
- High
- 32.70
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.28%
- Mudança mensal
- 2.51%
- Mudança de 6 meses
- 10.95%
- Mudança anual
- 7.23%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8