BCUS: Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF
Le taux de change de BCUS a changé de -0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.53 et à un maximum de 32.59.
Suivez la dynamique Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BCUS aujourd'hui ?
L'action Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF est cotée à 32.53 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.55%, a clôturé hier à 32.71 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de BCUS présente ces mises à jour.
L'action Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF est actuellement valorisé à 32.53. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BCUS.
Comment acheter des actions BCUS ?
Vous pouvez acheter des actions Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF au cours actuel de 32.53. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.53 ou de 32.83, le 14 et le -0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BCUS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BCUS ?
Investir dans Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.19 - 33.10 et le prix actuel 32.53. Beaucoup comparent 2.23% et 10.65% avant de passer des ordres à 32.53 ou 32.83. Consultez le graphique du cours de BCUS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bancreek U.S. Large Cap ETF ?
Le cours le plus élevé de Bancreek U.S. Large Cap ETF l'année dernière était 33.10. Au cours de 26.19 - 33.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bancreek U.S. Large Cap ETF ?
Le cours le plus bas de Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) sur l'année a été 26.19. Sa comparaison avec 32.53 et 26.19 - 33.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BCUS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BCUS a-t-elle été divisée ?
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.71 et 6.94% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.71
- Ouverture
- 32.59
- Bid
- 32.53
- Ask
- 32.83
- Plus Bas
- 32.53
- Plus Haut
- 32.59
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- -0.55%
- Changement Mensuel
- 2.23%
- Changement à 6 Mois
- 10.65%
- Changement Annuel
- 6.94%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8