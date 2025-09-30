クォートセクション
通貨 / BCUS
BCUS: Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF

32.68 USD 0.15 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BCUSの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり32.68の安値と32.70の高値で取引されました。

Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BCUS株の現在の価格は？

Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFの株価は本日32.68です。0.46%内で取引され、前日の終値は32.53、取引量は2に達しました。BCUSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFの株は配当を出しますか？

Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFの現在の価格は32.68です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.43%やUSDにも注目します。BCUSの動きはライブチャートで確認できます。

BCUS株を買う方法は？

Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFの株は現在32.68で購入可能です。注文は通常32.68または32.98付近で行われ、2や-0.06%が市場の動きを示します。BCUSの最新情報はライブチャートで確認できます。

BCUS株に投資する方法は？

Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFへの投資では、年間の値幅26.19 - 33.10と現在の32.68を考慮します。注文は多くの場合32.68や32.98で行われる前に、2.70%や11.16%と比較されます。BCUSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bancreek U.S. Large Cap ETFの株の最高値は？

Bancreek U.S. Large Cap ETFの過去1年の最高値は33.10でした。26.19 - 33.10内で株価は大きく変動し、32.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bancreek U.S. Large Cap ETFの株の最低値は？

Bancreek U.S. Large Cap ETF(BCUS)の年間最安値は26.19でした。現在の32.68や26.19 - 33.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BCUSの動きはライブチャートで確認できます。

BCUSの株式分割はいつ行われましたか？

Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.53、7.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.68 32.70
1年のレンジ
26.19 33.10
以前の終値
32.53
始値
32.70
買値
32.68
買値
32.98
安値
32.68
高値
32.70
出来高
2
1日の変化
0.46%
1ヶ月の変化
2.70%
6ヶ月の変化
11.16%
1年の変化
7.43%
