BCUS: Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF
BCUSの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり32.68の安値と32.70の高値で取引されました。
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BCUS株の現在の価格は？
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFの株価は本日32.68です。0.46%内で取引され、前日の終値は32.53、取引量は2に達しました。BCUSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFの株は配当を出しますか？
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFの現在の価格は32.68です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.43%やUSDにも注目します。BCUSの動きはライブチャートで確認できます。
BCUS株を買う方法は？
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFの株は現在32.68で購入可能です。注文は通常32.68または32.98付近で行われ、2や-0.06%が市場の動きを示します。BCUSの最新情報はライブチャートで確認できます。
BCUS株に投資する方法は？
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFへの投資では、年間の値幅26.19 - 33.10と現在の32.68を考慮します。注文は多くの場合32.68や32.98で行われる前に、2.70%や11.16%と比較されます。BCUSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Bancreek U.S. Large Cap ETFの株の最高値は？
Bancreek U.S. Large Cap ETFの過去1年の最高値は33.10でした。26.19 - 33.10内で株価は大きく変動し、32.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Bancreek U.S. Large Cap ETFの株の最低値は？
Bancreek U.S. Large Cap ETF(BCUS)の年間最安値は26.19でした。現在の32.68や26.19 - 33.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BCUSの動きはライブチャートで確認できます。
BCUSの株式分割はいつ行われましたか？
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.53、7.43%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 32.53
- 始値
- 32.70
- 買値
- 32.68
- 買値
- 32.98
- 安値
- 32.68
- 高値
- 32.70
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.46%
- 1ヶ月の変化
- 2.70%
- 6ヶ月の変化
- 11.16%
- 1年の変化
- 7.43%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8