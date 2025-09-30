报价部分
BCUS: Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF

32.68 USD 0.15 (0.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BCUS汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点32.68和高点32.70进行交易。

关注Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BCUS股票今天的价格是多少？

Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF股票今天的定价为32.68。它在0.46%范围内交易，昨天的收盘价为32.53，交易量达到2。BCUS的实时价格图表显示了这些更新。

Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF股票是否支付股息？

Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF目前的价值为32.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.43%和USD。实时查看图表以跟踪BCUS走势。

如何购买BCUS股票？

您可以以32.68的当前价格购买Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF股票。订单通常设置在32.68或32.98附近，而2和-0.06%显示市场活动。立即关注BCUS的实时图表更新。

如何投资BCUS股票？

投资Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF需要考虑年度范围26.19 - 33.10和当前价格32.68。许多人在以32.68或32.98下订单之前，会比较2.70%和。实时查看BCUS价格图表，了解每日变化。

Bancreek U.S. Large Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bancreek U.S. Large Cap ETF的最高价格是33.10。在26.19 - 33.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF的绩效。

Bancreek U.S. Large Cap ETF股票的最低价格是多少？

Bancreek U.S. Large Cap ETF（BCUS）的最低价格为26.19。将其与当前的32.68和26.19 - 33.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCUS股票是什么时候拆分的？

Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.53和7.43%中可见。

日范围
32.68 32.70
年范围
26.19 33.10
前一天收盘价
32.53
开盘价
32.70
卖价
32.68
买价
32.98
最低价
32.68
最高价
32.70
交易量
2
日变化
0.46%
月变化
2.70%
6个月变化
11.16%
年变化
7.43%
