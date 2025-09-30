- Panorámica
BCUS: Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF
El tipo de cambio de BCUS de hoy ha cambiado un 0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.68, mientras que el máximo ha alcanzado 32.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BCUS hoy?
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) se evalúa hoy en 32.68. El instrumento se negocia dentro de 0.46%; el cierre de ayer ha sido 32.53 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BCUS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF?
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF se evalúa actualmente en 32.68. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.43% y USD. Monitoree los movimientos de BCUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BCUS?
Puede comprar acciones de Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) al precio actual de 32.68. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.68 o 32.98, mientras que 2 y -0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BCUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BCUS?
Invertir en Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.19 - 33.10 y el precio actual 32.68. Muchos comparan 2.70% y 11.16% antes de colocar órdenes en 32.68 o 32.98. Estudie los cambios diarios de precios de BCUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bancreek U.S. Large Cap ETF?
El precio más alto de Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) en el último año ha sido 33.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.19 - 33.10, una comparación con 32.53 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bancreek U.S. Large Cap ETF?
El precio más bajo de Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) para el año ha sido 26.19. La comparación con los actuales 32.68 y 26.19 - 33.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BCUS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BCUS?
En el pasado, Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.53 y 7.43% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.53
- Open
- 32.70
- Bid
- 32.68
- Ask
- 32.98
- Low
- 32.68
- High
- 32.70
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.46%
- Cambio mensual
- 2.70%
- Cambio a 6 meses
- 11.16%
- Cambio anual
- 7.43%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8