- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BCUS: Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF
Курс BCUS за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.53, а максимальная — 32.59.
Следите за динамикой Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCUS сегодня?
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) сегодня оценивается на уровне 32.53. Инструмент торгуется в пределах -0.55%, вчерашнее закрытие составило 32.71, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF?
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 32.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.94% и USD. Отслеживайте движения BCUS на графике в реальном времени.
Как купить акции BCUS?
Вы можете купить акции Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) по текущей цене 32.53. Ордера обычно размещаются около 32.53 или 32.83, тогда как 14 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCUS?
Инвестирование в Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 26.19 - 33.10 и текущей цены 32.53. Многие сравнивают 2.23% и 10.65% перед размещением ордеров на 32.53 или 32.83. Изучайте ежедневные изменения цены BCUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bancreek U.S. Large Cap ETF?
Самая высокая цена Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) за последний год составила 33.10. Акции заметно колебались в пределах 26.19 - 33.10, сравнение с 32.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bancreek U.S. Large Cap ETF?
Самая низкая цена Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) за год составила 26.19. Сравнение с текущими 32.53 и 26.19 - 33.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCUS?
В прошлом Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.71 и 6.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.71
- Open
- 32.59
- Bid
- 32.53
- Ask
- 32.83
- Low
- 32.53
- High
- 32.59
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 2.23%
- 6-месячное изменение
- 10.65%
- Годовое изменение
- 6.94%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8