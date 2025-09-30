- Panoramica
BCUS: Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF
Il tasso di cambio BCUS ha avuto una variazione del -0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.53 e ad un massimo di 32.59.
Segui le dinamiche di Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BCUS oggi?
Oggi le azioni Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF sono prezzate a 32.53. Viene scambiato all'interno di -0.55%, la chiusura di ieri è stata 32.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BCUS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF pagano dividendi?
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF è attualmente valutato a 32.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BCUS.
Come acquistare azioni BCUS?
Puoi acquistare azioni Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF al prezzo attuale di 32.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.53 o 32.83, mentre 14 e -0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BCUS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BCUS?
Investire in Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.19 - 33.10 e il prezzo attuale 32.53. Molti confrontano 2.23% e 10.65% prima di effettuare ordini su 32.53 o 32.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BCUS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bancreek U.S. Large Cap ETF?
Il prezzo massimo di Bancreek U.S. Large Cap ETF nell'ultimo anno è stato 33.10. All'interno di 26.19 - 33.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bancreek U.S. Large Cap ETF?
Il prezzo più basso di Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) nel corso dell'anno è stato 26.19. Confrontandolo con gli attuali 32.53 e 26.19 - 33.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BCUS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BCUS?
Exchange Listed Funds Trust Bancreek U.S. Large Cap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.71 e 6.94%.
- Chiusura Precedente
- 32.71
- Apertura
- 32.59
- Bid
- 32.53
- Ask
- 32.83
- Minimo
- 32.53
- Massimo
- 32.59
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- -0.55%
- Variazione Mensile
- 2.23%
- Variazione Semestrale
- 10.65%
- Variazione Annuale
- 6.94%
