BCIL: BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF
A taxa do BCIL para hoje mudou para 0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.82 e o mais alto foi 28.84.
Veja a dinâmica do par de moedas BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BCIL hoje?
Hoje BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF (BCIL) está avaliado em 28.84. O instrumento é negociado dentro de 0.45%, o fechamento de ontem foi 28.71, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BCIL em tempo real.
As ações de BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF pagam dividendos?
Atualmente BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF está avaliado em 28.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.54% e USD. Monitore os movimentos de BCIL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BCIL?
Você pode comprar ações de BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF (BCIL) pelo preço atual 28.84. Ordens geralmente são executadas perto de 28.84 ou 29.14, enquanto 2 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BCIL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BCIL?
Investir em BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF envolve considerar a faixa anual 24.51 - 33.15 e o preço atual 28.84. Muitos comparam -1.57% e 8.58% antes de enviar ordens em 28.84 ou 29.14. Estude as mudanças diárias de preço de BCIL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bancreek International Large Cap ETF?
O maior preço de Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) no último ano foi 33.15. As ações oscilaram bastante dentro de 24.51 - 33.15, e a comparação com 28.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bancreek International Large Cap ETF?
O menor preço de Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) no ano foi 24.51. A comparação com o preço atual 28.84 e 24.51 - 33.15 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BCIL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BCIL?
No passado BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.71 e 6.54% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 28.71
- Open
- 28.82
- Bid
- 28.84
- Ask
- 29.14
- Low
- 28.82
- High
- 28.84
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.45%
- Mudança mensal
- -1.57%
- Mudança de 6 meses
- 8.58%
- Mudança anual
- 6.54%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8