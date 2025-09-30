- Panoramica
BCIL: BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF
Il tasso di cambio BCIL ha avuto una variazione del 0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.46 e ad un massimo di 28.74.
Segui le dinamiche di BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BCIL oggi?
Oggi le azioni BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF sono prezzate a 28.71. Viene scambiato all'interno di 0.03%, la chiusura di ieri è stata 28.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BCIL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF pagano dividendi?
BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF è attualmente valutato a 28.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BCIL.
Come acquistare azioni BCIL?
Puoi acquistare azioni BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF al prezzo attuale di 28.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.71 o 29.01, mentre 11 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BCIL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BCIL?
Investire in BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.51 - 33.15 e il prezzo attuale 28.71. Molti confrontano -2.01% e 8.09% prima di effettuare ordini su 28.71 o 29.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BCIL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bancreek International Large Cap ETF?
Il prezzo massimo di Bancreek International Large Cap ETF nell'ultimo anno è stato 33.15. All'interno di 24.51 - 33.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bancreek International Large Cap ETF?
Il prezzo più basso di Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) nel corso dell'anno è stato 24.51. Confrontandolo con gli attuali 28.71 e 24.51 - 33.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BCIL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BCIL?
BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.70 e 6.06%.
- Chiusura Precedente
- 28.70
- Apertura
- 28.72
- Bid
- 28.71
- Ask
- 29.01
- Minimo
- 28.46
- Massimo
- 28.74
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 0.03%
- Variazione Mensile
- -2.01%
- Variazione Semestrale
- 8.09%
- Variazione Annuale
- 6.06%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8