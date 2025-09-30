クォートセクション
通貨 / BCIL
BCIL: BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF

28.84 USD 0.13 (0.45%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BCILの今日の為替レートは、0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり28.82の安値と28.84の高値で取引されました。

BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BCIL株の現在の価格は？

BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETFの株価は本日28.84です。0.45%内で取引され、前日の終値は28.71、取引量は2に達しました。BCILのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETFの株は配当を出しますか？

BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETFの現在の価格は28.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.54%やUSDにも注目します。BCILの動きはライブチャートで確認できます。

BCIL株を買う方法は？

BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETFの株は現在28.84で購入可能です。注文は通常28.84または29.14付近で行われ、2や0.07%が市場の動きを示します。BCILの最新情報はライブチャートで確認できます。

BCIL株に投資する方法は？

BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETFへの投資では、年間の値幅24.51 - 33.15と現在の28.84を考慮します。注文は多くの場合28.84や29.14で行われる前に、-1.57%や8.58%と比較されます。BCILの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bancreek International Large Cap ETFの株の最高値は？

Bancreek International Large Cap ETFの過去1年の最高値は33.15でした。24.51 - 33.15内で株価は大きく変動し、28.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bancreek International Large Cap ETFの株の最低値は？

Bancreek International Large Cap ETF(BCIL)の年間最安値は24.51でした。現在の28.84や24.51 - 33.15と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BCILの動きはライブチャートで確認できます。

BCILの株式分割はいつ行われましたか？

BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.71、6.54%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
28.82 28.84
1年のレンジ
24.51 33.15
以前の終値
28.71
始値
28.82
買値
28.84
買値
29.14
安値
28.82
高値
28.84
出来高
2
1日の変化
0.45%
1ヶ月の変化
-1.57%
6ヶ月の変化
8.58%
1年の変化
6.54%
