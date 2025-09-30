- Обзор рынка
BCIL: BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF
Курс BCIL за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.46, а максимальная — 28.74.
Следите за динамикой BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCIL сегодня?
BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF (BCIL) сегодня оценивается на уровне 28.71. Инструмент торгуется в пределах 0.03%, вчерашнее закрытие составило 28.70, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCIL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF?
BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF в настоящее время оценивается в 28.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.06% и USD. Отслеживайте движения BCIL на графике в реальном времени.
Как купить акции BCIL?
Вы можете купить акции BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF (BCIL) по текущей цене 28.71. Ордера обычно размещаются около 28.71 или 29.01, тогда как 11 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCIL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCIL?
Инвестирование в BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF предполагает учет годового диапазона 24.51 - 33.15 и текущей цены 28.71. Многие сравнивают -2.01% и 8.09% перед размещением ордеров на 28.71 или 29.01. Изучайте ежедневные изменения цены BCIL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bancreek International Large Cap ETF?
Самая высокая цена Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) за последний год составила 33.15. Акции заметно колебались в пределах 24.51 - 33.15, сравнение с 28.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bancreek International Large Cap ETF?
Самая низкая цена Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) за год составила 24.51. Сравнение с текущими 28.71 и 24.51 - 33.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCIL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCIL?
В прошлом BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.70 и 6.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.70
- Open
- 28.72
- Bid
- 28.71
- Ask
- 29.01
- Low
- 28.46
- High
- 28.74
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- -2.01%
- 6-месячное изменение
- 8.09%
- Годовое изменение
- 6.06%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8