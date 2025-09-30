КотировкиРазделы
BCIL: BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF

28.71 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BCIL за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.46, а максимальная — 28.74.

Следите за динамикой BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCIL сегодня?

BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF (BCIL) сегодня оценивается на уровне 28.71. Инструмент торгуется в пределах 0.03%, вчерашнее закрытие составило 28.70, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCIL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF?

BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF в настоящее время оценивается в 28.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.06% и USD. Отслеживайте движения BCIL на графике в реальном времени.

Как купить акции BCIL?

Вы можете купить акции BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF (BCIL) по текущей цене 28.71. Ордера обычно размещаются около 28.71 или 29.01, тогда как 11 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCIL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCIL?

Инвестирование в BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF предполагает учет годового диапазона 24.51 - 33.15 и текущей цены 28.71. Многие сравнивают -2.01% и 8.09% перед размещением ордеров на 28.71 или 29.01. Изучайте ежедневные изменения цены BCIL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bancreek International Large Cap ETF?

Самая высокая цена Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) за последний год составила 33.15. Акции заметно колебались в пределах 24.51 - 33.15, сравнение с 28.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bancreek International Large Cap ETF?

Самая низкая цена Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) за год составила 24.51. Сравнение с текущими 28.71 и 24.51 - 33.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCIL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCIL?

В прошлом BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.70 и 6.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.46 28.74
Годовой диапазон
24.51 33.15
Предыдущее закрытие
28.70
Open
28.72
Bid
28.71
Ask
29.01
Low
28.46
High
28.74
Объем
11
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
-2.01%
6-месячное изменение
8.09%
Годовое изменение
6.06%
