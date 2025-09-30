- Aperçu
BCIL: BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF
Le taux de change de BCIL a changé de 0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.46 et à un maximum de 28.74.
Suivez la dynamique BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BCIL aujourd'hui ?
L'action BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF est cotée à 28.71 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.03%, a clôturé hier à 28.70 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de BCIL présente ces mises à jour.
L'action BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF verse-t-elle des dividendes ?
BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF est actuellement valorisé à 28.71. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BCIL.
Comment acheter des actions BCIL ?
Vous pouvez acheter des actions BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF au cours actuel de 28.71. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.71 ou de 29.01, le 11 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BCIL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BCIL ?
Investir dans BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.51 - 33.15 et le prix actuel 28.71. Beaucoup comparent -2.01% et 8.09% avant de passer des ordres à 28.71 ou 29.01. Consultez le graphique du cours de BCIL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bancreek International Large Cap ETF ?
Le cours le plus élevé de Bancreek International Large Cap ETF l'année dernière était 33.15. Au cours de 24.51 - 33.15, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.70 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bancreek International Large Cap ETF ?
Le cours le plus bas de Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) sur l'année a été 24.51. Sa comparaison avec 28.71 et 24.51 - 33.15 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BCIL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BCIL a-t-elle été divisée ?
BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.70 et 6.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 28.70
- Ouverture
- 28.72
- Bid
- 28.71
- Ask
- 29.01
- Plus Bas
- 28.46
- Plus Haut
- 28.74
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- 0.03%
- Changement Mensuel
- -2.01%
- Changement à 6 Mois
- 8.09%
- Changement Annuel
- 6.06%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8