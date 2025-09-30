BCIL: BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF
今日BCIL汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点28.46和高点28.74进行交易。
关注BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BCIL股票今天的价格是多少？
BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF股票今天的定价为28.71。它在0.03%范围内交易，昨天的收盘价为28.70，交易量达到11。BCIL的实时价格图表显示了这些更新。
BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF股票是否支付股息？
BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF目前的价值为28.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.06%和USD。实时查看图表以跟踪BCIL走势。
如何购买BCIL股票？
您可以以28.71的当前价格购买BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF股票。订单通常设置在28.71或29.01附近，而11和-0.03%显示市场活动。立即关注BCIL的实时图表更新。
如何投资BCIL股票？
投资BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF需要考虑年度范围24.51 - 33.15和当前价格28.71。许多人在以28.71或29.01下订单之前，会比较-2.01%和。实时查看BCIL价格图表，了解每日变化。
Bancreek International Large Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bancreek International Large Cap ETF的最高价格是33.15。在24.51 - 33.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF的绩效。
Bancreek International Large Cap ETF股票的最低价格是多少？
Bancreek International Large Cap ETF（BCIL）的最低价格为24.51。将其与当前的28.71和24.51 - 33.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCIL股票是什么时候拆分的？
BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.70和6.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.70
- 开盘价
- 28.72
- 卖价
- 28.71
- 买价
- 29.01
- 最低价
- 28.46
- 最高价
- 28.74
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- -2.01%
- 6个月变化
- 8.09%
- 年变化
- 6.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8