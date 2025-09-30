报价部分
货币 / BCIL
BCIL: BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF

28.71 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BCIL汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点28.46和高点28.74进行交易。

关注BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BCIL股票今天的价格是多少？

BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF股票今天的定价为28.71。它在0.03%范围内交易，昨天的收盘价为28.70，交易量达到11。BCIL的实时价格图表显示了这些更新。

BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF股票是否支付股息？

BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF目前的价值为28.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.06%和USD。实时查看图表以跟踪BCIL走势。

如何购买BCIL股票？

您可以以28.71的当前价格购买BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF股票。订单通常设置在28.71或29.01附近，而11和-0.03%显示市场活动。立即关注BCIL的实时图表更新。

如何投资BCIL股票？

投资BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF需要考虑年度范围24.51 - 33.15和当前价格28.71。许多人在以28.71或29.01下订单之前，会比较-2.01%和。实时查看BCIL价格图表，了解每日变化。

Bancreek International Large Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bancreek International Large Cap ETF的最高价格是33.15。在24.51 - 33.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF的绩效。

Bancreek International Large Cap ETF股票的最低价格是多少？

Bancreek International Large Cap ETF（BCIL）的最低价格为24.51。将其与当前的28.71和24.51 - 33.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCIL股票是什么时候拆分的？

BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.70和6.06%中可见。

日范围
28.46 28.74
年范围
24.51 33.15
前一天收盘价
28.70
开盘价
28.72
卖价
28.71
买价
29.01
最低价
28.46
最高价
28.74
交易量
11
日变化
0.03%
月变化
-2.01%
6个月变化
8.09%
年变化
6.06%
