BCIL: BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF
Der Wechselkurs von BCIL hat sich für heute um 0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.82 bis zu einem Hoch von 28.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BCIL heute?
Die Aktie von BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF (BCIL) notiert heute bei 28.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.63% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.71 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von BCIL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BCIL Dividenden?
BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF wird derzeit mit 28.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BCIL zu verfolgen.
Wie kaufe ich BCIL-Aktien?
Sie können Aktien von BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF (BCIL) zum aktuellen Kurs von 28.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.89 oder 29.19 platziert, während 4 und 0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BCIL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BCIL-Aktien?
Bei einer Investition in BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF müssen die jährliche Spanne 24.51 - 33.15 und der aktuelle Kurs 28.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.40% und 8.77%, bevor sie Orders zu 28.89 oder 29.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BCIL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bancreek International Large Cap ETF?
Der höchste Kurs von Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) im vergangenen Jahr lag bei 33.15. Innerhalb von 24.51 - 33.15 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bancreek International Large Cap ETF?
Der niedrigste Kurs von Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) im Laufe des Jahres betrug 24.51. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.89 und der Spanne 24.51 - 33.15 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BCIL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BCIL statt?
BANCREEK INTERNATIONAL LARGE CAP ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.71 und 6.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.71
- Eröffnung
- 28.82
- Bid
- 28.89
- Ask
- 29.19
- Tief
- 28.82
- Hoch
- 28.89
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.63%
- Monatsänderung
- -1.40%
- 6-Monatsänderung
- 8.77%
- Jahresänderung
- 6.72%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8