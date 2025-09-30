- Visão do mercado
BCHP: Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF
A taxa do BCHP para hoje mudou para -0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.42 e o mais alto foi 37.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BCHP hoje?
Hoje Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) está avaliado em 37.42. O instrumento é negociado dentro de -0.16%, o fechamento de ontem foi 37.48, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BCHP em tempo real.
As ações de Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF pagam dividendos?
Atualmente Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF está avaliado em 37.42. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.88% e USD. Monitore os movimentos de BCHP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BCHP?
Você pode comprar ações de Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) pelo preço atual 37.42. Ordens geralmente são executadas perto de 37.42 ou 37.72, enquanto 5 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BCHP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BCHP?
Investir em Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF envolve considerar a faixa anual 28.87 - 38.49 e o preço atual 37.42. Muitos comparam 0.48% e 16.00% antes de enviar ordens em 37.42 ou 37.72. Estude as mudanças diárias de preço de BCHP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações EGShares Blue Chip ETF?
O maior preço de EGShares Blue Chip ETF (BCHP) no último ano foi 38.49. As ações oscilaram bastante dentro de 28.87 - 38.49, e a comparação com 37.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações EGShares Blue Chip ETF?
O menor preço de EGShares Blue Chip ETF (BCHP) no ano foi 28.87. A comparação com o preço atual 37.42 e 28.87 - 38.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BCHP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BCHP?
No passado Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 37.48 e 13.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 37.48
- Open
- 37.43
- Bid
- 37.42
- Ask
- 37.72
- Low
- 37.42
- High
- 37.44
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -0.16%
- Mudança mensal
- 0.48%
- Mudança de 6 meses
- 16.00%
- Mudança anual
- 13.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8