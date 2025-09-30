- Aperçu
BCHP: Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF
Le taux de change de BCHP a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.44 et à un maximum de 37.64.
Suivez la dynamique Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BCHP aujourd'hui ?
L'action Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF est cotée à 37.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.29%, a clôturé hier à 37.37 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de BCHP présente ces mises à jour.
L'action Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF verse-t-elle des dividendes ?
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF est actuellement valorisé à 37.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BCHP.
Comment acheter des actions BCHP ?
Vous pouvez acheter des actions Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF au cours actuel de 37.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.48 ou de 37.78, le 9 et le -0.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BCHP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BCHP ?
Investir dans Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.87 - 38.49 et le prix actuel 37.48. Beaucoup comparent 0.64% et 16.18% avant de passer des ordres à 37.48 ou 37.78. Consultez le graphique du cours de BCHP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action EGShares Blue Chip ETF ?
Le cours le plus élevé de EGShares Blue Chip ETF l'année dernière était 38.49. Au cours de 28.87 - 38.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.37 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action EGShares Blue Chip ETF ?
Le cours le plus bas de EGShares Blue Chip ETF (BCHP) sur l'année a été 28.87. Sa comparaison avec 37.48 et 28.87 - 38.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BCHP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BCHP a-t-elle été divisée ?
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.37 et 14.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 37.37
- Ouverture
- 37.64
- Bid
- 37.48
- Ask
- 37.78
- Plus Bas
- 37.44
- Plus Haut
- 37.64
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- 0.29%
- Changement Mensuel
- 0.64%
- Changement à 6 Mois
- 16.18%
- Changement Annuel
- 14.06%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8