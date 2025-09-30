КотировкиРазделы
Валюты / BCHP
Назад в Рынок акций США

BCHP: Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF

37.48 USD 0.11 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BCHP за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.44, а максимальная — 37.64.

Следите за динамикой Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCHP сегодня?

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) сегодня оценивается на уровне 37.48. Инструмент торгуется в пределах 0.29%, вчерашнее закрытие составило 37.37, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCHP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF?

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF в настоящее время оценивается в 37.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.06% и USD. Отслеживайте движения BCHP на графике в реальном времени.

Как купить акции BCHP?

Вы можете купить акции Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) по текущей цене 37.48. Ордера обычно размещаются около 37.48 или 37.78, тогда как 9 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCHP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCHP?

Инвестирование в Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF предполагает учет годового диапазона 28.87 - 38.49 и текущей цены 37.48. Многие сравнивают 0.64% и 16.18% перед размещением ордеров на 37.48 или 37.78. Изучайте ежедневные изменения цены BCHP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EGShares Blue Chip ETF?

Самая высокая цена EGShares Blue Chip ETF (BCHP) за последний год составила 38.49. Акции заметно колебались в пределах 28.87 - 38.49, сравнение с 37.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EGShares Blue Chip ETF?

Самая низкая цена EGShares Blue Chip ETF (BCHP) за год составила 28.87. Сравнение с текущими 37.48 и 28.87 - 38.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCHP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCHP?

В прошлом Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.37 и 14.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.44 37.64
Годовой диапазон
28.87 38.49
Предыдущее закрытие
37.37
Open
37.64
Bid
37.48
Ask
37.78
Low
37.44
High
37.64
Объем
9
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
0.64%
6-месячное изменение
16.18%
Годовое изменение
14.06%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8