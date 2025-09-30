- 概要
BCHP: Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF
BCHPの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり37.42の安値と37.44の高値で取引されました。
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BCHP株の現在の価格は？
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFの株価は本日37.42です。-0.16%内で取引され、前日の終値は37.48、取引量は5に達しました。BCHPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFの株は配当を出しますか？
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFの現在の価格は37.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.88%やUSDにも注目します。BCHPの動きはライブチャートで確認できます。
BCHP株を買う方法は？
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFの株は現在37.42で購入可能です。注文は通常37.42または37.72付近で行われ、5や-0.03%が市場の動きを示します。BCHPの最新情報はライブチャートで確認できます。
BCHP株に投資する方法は？
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFへの投資では、年間の値幅28.87 - 38.49と現在の37.42を考慮します。注文は多くの場合37.42や37.72で行われる前に、0.48%や16.00%と比較されます。BCHPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
EGShares Blue Chip ETFの株の最高値は？
EGShares Blue Chip ETFの過去1年の最高値は38.49でした。28.87 - 38.49内で株価は大きく変動し、37.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
EGShares Blue Chip ETFの株の最低値は？
EGShares Blue Chip ETF(BCHP)の年間最安値は28.87でした。現在の37.42や28.87 - 38.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BCHPの動きはライブチャートで確認できます。
BCHPの株式分割はいつ行われましたか？
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.48、13.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 37.48
- 始値
- 37.43
- 買値
- 37.42
- 買値
- 37.72
- 安値
- 37.42
- 高値
- 37.44
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- 0.48%
- 6ヶ月の変化
- 16.00%
- 1年の変化
- 13.88%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8