BCHP: Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF

37.42 USD 0.06 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BCHPの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり37.42の安値と37.44の高値で取引されました。

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BCHP株の現在の価格は？

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFの株価は本日37.42です。-0.16%内で取引され、前日の終値は37.48、取引量は5に達しました。BCHPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFの株は配当を出しますか？

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFの現在の価格は37.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.88%やUSDにも注目します。BCHPの動きはライブチャートで確認できます。

BCHP株を買う方法は？

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFの株は現在37.42で購入可能です。注文は通常37.42または37.72付近で行われ、5や-0.03%が市場の動きを示します。BCHPの最新情報はライブチャートで確認できます。

BCHP株に投資する方法は？

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFへの投資では、年間の値幅28.87 - 38.49と現在の37.42を考慮します。注文は多くの場合37.42や37.72で行われる前に、0.48%や16.00%と比較されます。BCHPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

EGShares Blue Chip ETFの株の最高値は？

EGShares Blue Chip ETFの過去1年の最高値は38.49でした。28.87 - 38.49内で株価は大きく変動し、37.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

EGShares Blue Chip ETFの株の最低値は？

EGShares Blue Chip ETF(BCHP)の年間最安値は28.87でした。現在の37.42や28.87 - 38.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BCHPの動きはライブチャートで確認できます。

BCHPの株式分割はいつ行われましたか？

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.48、13.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
37.42 37.44
1年のレンジ
28.87 38.49
以前の終値
37.48
始値
37.43
買値
37.42
買値
37.72
安値
37.42
高値
37.44
出来高
5
1日の変化
-0.16%
1ヶ月の変化
0.48%
6ヶ月の変化
16.00%
1年の変化
13.88%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8