BCHP: Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF
今日BCHP汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点37.44和高点37.64进行交易。
关注Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BCHP股票今天的价格是多少？
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF股票今天的定价为37.48。它在0.29%范围内交易，昨天的收盘价为37.37，交易量达到9。BCHP的实时价格图表显示了这些更新。
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF股票是否支付股息？
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF目前的价值为37.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.06%和USD。实时查看图表以跟踪BCHP走势。
如何购买BCHP股票？
您可以以37.48的当前价格购买Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF股票。订单通常设置在37.48或37.78附近，而9和-0.43%显示市场活动。立即关注BCHP的实时图表更新。
如何投资BCHP股票？
投资Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF需要考虑年度范围28.87 - 38.49和当前价格37.48。许多人在以37.48或37.78下订单之前，会比较0.64%和。实时查看BCHP价格图表，了解每日变化。
EGShares Blue Chip ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EGShares Blue Chip ETF的最高价格是38.49。在28.87 - 38.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF的绩效。
EGShares Blue Chip ETF股票的最低价格是多少？
EGShares Blue Chip ETF（BCHP）的最低价格为28.87。将其与当前的37.48和28.87 - 38.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCHP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCHP股票是什么时候拆分的？
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.37和14.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.37
- 开盘价
- 37.64
- 卖价
- 37.48
- 买价
- 37.78
- 最低价
- 37.44
- 最高价
- 37.64
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 0.64%
- 6个月变化
- 16.18%
- 年变化
- 14.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8