BCHP: Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF

37.48 USD 0.11 (0.29%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BCHP汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点37.44和高点37.64进行交易。

关注Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BCHP股票今天的价格是多少？

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF股票今天的定价为37.48。它在0.29%范围内交易，昨天的收盘价为37.37，交易量达到9。BCHP的实时价格图表显示了这些更新。

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF股票是否支付股息？

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF目前的价值为37.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.06%和USD。实时查看图表以跟踪BCHP走势。

如何购买BCHP股票？

您可以以37.48的当前价格购买Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF股票。订单通常设置在37.48或37.78附近，而9和-0.43%显示市场活动。立即关注BCHP的实时图表更新。

如何投资BCHP股票？

投资Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF需要考虑年度范围28.87 - 38.49和当前价格37.48。许多人在以37.48或37.78下订单之前，会比较0.64%和。实时查看BCHP价格图表，了解每日变化。

EGShares Blue Chip ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EGShares Blue Chip ETF的最高价格是38.49。在28.87 - 38.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF的绩效。

EGShares Blue Chip ETF股票的最低价格是多少？

EGShares Blue Chip ETF（BCHP）的最低价格为28.87。将其与当前的37.48和28.87 - 38.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCHP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCHP股票是什么时候拆分的？

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.37和14.06%中可见。

日范围
37.44 37.64
年范围
28.87 38.49
前一天收盘价
37.37
开盘价
37.64
卖价
37.48
买价
37.78
最低价
37.44
最高价
37.64
交易量
9
日变化
0.29%
月变化
0.64%
6个月变化
16.18%
年变化
14.06%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8