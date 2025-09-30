- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BCHP: Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF
Der Wechselkurs von BCHP hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.37 bis zu einem Hoch von 37.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BCHP heute?
Die Aktie von Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) notiert heute bei 37.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 37.48 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von BCHP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BCHP Dividenden?
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF wird derzeit mit 37.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BCHP zu verfolgen.
Wie kaufe ich BCHP-Aktien?
Sie können Aktien von Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) zum aktuellen Kurs von 37.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 37.51 oder 37.81 platziert, während 11 und 0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BCHP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BCHP-Aktien?
Bei einer Investition in Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF müssen die jährliche Spanne 28.87 - 38.49 und der aktuelle Kurs 37.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.73% und 16.27%, bevor sie Orders zu 37.51 oder 37.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BCHP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EGShares Blue Chip ETF?
Der höchste Kurs von EGShares Blue Chip ETF (BCHP) im vergangenen Jahr lag bei 38.49. Innerhalb von 28.87 - 38.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 37.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EGShares Blue Chip ETF?
Der niedrigste Kurs von EGShares Blue Chip ETF (BCHP) im Laufe des Jahres betrug 28.87. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 37.51 und der Spanne 28.87 - 38.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BCHP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BCHP statt?
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 37.48 und 14.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.48
- Eröffnung
- 37.43
- Bid
- 37.51
- Ask
- 37.81
- Tief
- 37.37
- Hoch
- 37.53
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 0.73%
- 6-Monatsänderung
- 16.27%
- Jahresänderung
- 14.15%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8