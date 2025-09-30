- Panoramica
BCHP: Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF
Il tasso di cambio BCHP ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.44 e ad un massimo di 37.64.
Segui le dinamiche di Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BCHP oggi?
Oggi le azioni Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF sono prezzate a 37.48. Viene scambiato all'interno di 0.29%, la chiusura di ieri è stata 37.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BCHP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF pagano dividendi?
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF è attualmente valutato a 37.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BCHP.
Come acquistare azioni BCHP?
Puoi acquistare azioni Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF al prezzo attuale di 37.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.48 o 37.78, mentre 9 e -0.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BCHP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BCHP?
Investire in Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.87 - 38.49 e il prezzo attuale 37.48. Molti confrontano 0.64% e 16.18% prima di effettuare ordini su 37.48 o 37.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BCHP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni EGShares Blue Chip ETF?
Il prezzo massimo di EGShares Blue Chip ETF nell'ultimo anno è stato 38.49. All'interno di 28.87 - 38.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 37.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EGShares Blue Chip ETF?
Il prezzo più basso di EGShares Blue Chip ETF (BCHP) nel corso dell'anno è stato 28.87. Confrontandolo con gli attuali 37.48 e 28.87 - 38.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BCHP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BCHP?
Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 37.37 e 14.06%.
- Chiusura Precedente
- 37.37
- Apertura
- 37.64
- Bid
- 37.48
- Ask
- 37.78
- Minimo
- 37.44
- Massimo
- 37.64
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- 0.64%
- Variazione Semestrale
- 16.18%
- Variazione Annuale
- 14.06%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8