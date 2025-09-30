QuotazioniSezioni
BCHP: Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF

37.48 USD 0.11 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCHP ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.44 e ad un massimo di 37.64.

Segui le dinamiche di Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BCHP oggi?

Oggi le azioni Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF sono prezzate a 37.48. Viene scambiato all'interno di 0.29%, la chiusura di ieri è stata 37.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BCHP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF pagano dividendi?

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF è attualmente valutato a 37.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BCHP.

Come acquistare azioni BCHP?

Puoi acquistare azioni Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF al prezzo attuale di 37.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.48 o 37.78, mentre 9 e -0.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BCHP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BCHP?

Investire in Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.87 - 38.49 e il prezzo attuale 37.48. Molti confrontano 0.64% e 16.18% prima di effettuare ordini su 37.48 o 37.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BCHP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni EGShares Blue Chip ETF?

Il prezzo massimo di EGShares Blue Chip ETF nell'ultimo anno è stato 38.49. All'interno di 28.87 - 38.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 37.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EGShares Blue Chip ETF?

Il prezzo più basso di EGShares Blue Chip ETF (BCHP) nel corso dell'anno è stato 28.87. Confrontandolo con gli attuali 37.48 e 28.87 - 38.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BCHP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BCHP?

Principal Exchange-Traded Funds Principal Focused Blue Chip ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 37.37 e 14.06%.

Intervallo Giornaliero
37.44 37.64
Intervallo Annuale
28.87 38.49
Chiusura Precedente
37.37
Apertura
37.64
Bid
37.48
Ask
37.78
Minimo
37.44
Massimo
37.64
Volume
9
Variazione giornaliera
0.29%
Variazione Mensile
0.64%
Variazione Semestrale
16.18%
Variazione Annuale
14.06%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8