- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BCGWW: Binah Capital Group, Inc.
A taxa do BCGWW para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0400 e o mais alto foi 0.0432.
Veja a dinâmica do par de moedas Binah Capital Group, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BCGWW hoje?
Hoje Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) está avaliado em 0.0400. O instrumento é negociado dentro de -0.25%, o fechamento de ontem foi 0.0401, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BCGWW em tempo real.
As ações de Binah Capital Group, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Binah Capital Group, Inc. está avaliado em 0.0400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.50% e USD. Monitore os movimentos de BCGWW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BCGWW?
Você pode comprar ações de Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) pelo preço atual 0.0400. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0400 ou 0.0430, enquanto 5 e -7.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BCGWW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BCGWW?
Investir em Binah Capital Group, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0163 - 0.1555 e o preço atual 0.0400. Muitos comparam -18.53% e -11.31% antes de enviar ordens em 0.0400 ou 0.0430. Estude as mudanças diárias de preço de BCGWW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Binah Capital Group, Inc.?
O maior preço de Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) no último ano foi 0.1555. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0163 - 0.1555, e a comparação com 0.0401 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Binah Capital Group, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Binah Capital Group, Inc.?
O menor preço de Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) no ano foi 0.0163. A comparação com o preço atual 0.0400 e 0.0163 - 0.1555 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BCGWW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BCGWW?
No passado Binah Capital Group, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0401 e 10.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0401
- Open
- 0.0432
- Bid
- 0.0400
- Ask
- 0.0430
- Low
- 0.0400
- High
- 0.0432
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -0.25%
- Mudança mensal
- -18.53%
- Mudança de 6 meses
- -11.31%
- Mudança anual
- 10.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4