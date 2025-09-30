- Aperçu
BCGWW: Binah Capital Group, Inc.
Le taux de change de BCGWW a changé de -0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0400 et à un maximum de 0.0432.
Suivez la dynamique Binah Capital Group, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BCGWW aujourd'hui ?
L'action Binah Capital Group, Inc. est cotée à 0.0400 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.25%, a clôturé hier à 0.0401 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de BCGWW présente ces mises à jour.
L'action Binah Capital Group, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Binah Capital Group, Inc. est actuellement valorisé à 0.0400. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BCGWW.
Comment acheter des actions BCGWW ?
Vous pouvez acheter des actions Binah Capital Group, Inc. au cours actuel de 0.0400. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0400 ou de 0.0430, le 5 et le -7.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BCGWW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BCGWW ?
Investir dans Binah Capital Group, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0163 - 0.1555 et le prix actuel 0.0400. Beaucoup comparent -18.53% et -11.31% avant de passer des ordres à 0.0400 ou 0.0430. Consultez le graphique du cours de BCGWW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Binah Capital Group, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Binah Capital Group, Inc. l'année dernière était 0.1555. Au cours de 0.0163 - 0.1555, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0401 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Binah Capital Group, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Binah Capital Group, Inc. ?
Le cours le plus bas de Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) sur l'année a été 0.0163. Sa comparaison avec 0.0400 et 0.0163 - 0.1555 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BCGWW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BCGWW a-t-elle été divisée ?
Binah Capital Group, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0401 et 10.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0401
- Ouverture
- 0.0432
- Bid
- 0.0400
- Ask
- 0.0430
- Plus Bas
- 0.0400
- Plus Haut
- 0.0432
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -0.25%
- Changement Mensuel
- -18.53%
- Changement à 6 Mois
- -11.31%
- Changement Annuel
- 10.50%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4