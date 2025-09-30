- Übersicht
BCGWW: Binah Capital Group, Inc.
Der Wechselkurs von BCGWW hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0400 bis zu einem Hoch von 0.0432 gehandelt.
Verfolgen Sie die Binah Capital Group, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BCGWW heute?
Die Aktie von Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) notiert heute bei 0.0400. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0401 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von BCGWW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BCGWW Dividenden?
Binah Capital Group, Inc. wird derzeit mit 0.0400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BCGWW zu verfolgen.
Wie kaufe ich BCGWW-Aktien?
Sie können Aktien von Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) zum aktuellen Kurs von 0.0400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0400 oder 0.0430 platziert, während 5 und -7.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BCGWW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BCGWW-Aktien?
Bei einer Investition in Binah Capital Group, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0163 - 0.1555 und der aktuelle Kurs 0.0400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -18.53% und -11.31%, bevor sie Orders zu 0.0400 oder 0.0430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BCGWW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Binah Capital Group, Inc.?
Der höchste Kurs von Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) im vergangenen Jahr lag bei 0.1555. Innerhalb von 0.0163 - 0.1555 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0401 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Binah Capital Group, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Binah Capital Group, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) im Laufe des Jahres betrug 0.0163. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0400 und der Spanne 0.0163 - 0.1555 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BCGWW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BCGWW statt?
Binah Capital Group, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0401 und 10.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0401
- Eröffnung
- 0.0432
- Bid
- 0.0400
- Ask
- 0.0430
- Tief
- 0.0400
- Hoch
- 0.0432
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- -18.53%
- 6-Monatsänderung
- -11.31%
- Jahresänderung
- 10.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4