通貨 / BCGWW
BCGWW: Binah Capital Group, Inc.

0.0400 USD 0.0000 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BCGWWの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0400の安値と0.0400の高値で取引されました。

Binah Capital Group, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BCGWW株の現在の価格は？

Binah Capital Group, Inc.の株価は本日0.0400です。0.00%内で取引され、前日の終値は0.0400、取引量は2に達しました。BCGWWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Binah Capital Group, Inc.の株は配当を出しますか？

Binah Capital Group, Inc.の現在の価格は0.0400です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.50%やUSDにも注目します。BCGWWの動きはライブチャートで確認できます。

BCGWW株を買う方法は？

Binah Capital Group, Inc.の株は現在0.0400で購入可能です。注文は通常0.0400または0.0430付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。BCGWWの最新情報はライブチャートで確認できます。

BCGWW株に投資する方法は？

Binah Capital Group, Inc.への投資では、年間の値幅0.0163 - 0.1555と現在の0.0400を考慮します。注文は多くの場合0.0400や0.0430で行われる前に、-18.53%や-11.31%と比較されます。BCGWWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Binah Capital Group, Inc.の株の最高値は？

Binah Capital Group, Inc.の過去1年の最高値は0.1555でした。0.0163 - 0.1555内で株価は大きく変動し、0.0400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Binah Capital Group, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Binah Capital Group, Inc.の株の最低値は？

Binah Capital Group, Inc.(BCGWW)の年間最安値は0.0163でした。現在の0.0400や0.0163 - 0.1555と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BCGWWの動きはライブチャートで確認できます。

BCGWWの株式分割はいつ行われましたか？

Binah Capital Group, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0400、10.50%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0400 0.0400
1年のレンジ
0.0163 0.1555
以前の終値
0.0400
始値
0.0400
買値
0.0400
買値
0.0430
安値
0.0400
高値
0.0400
出来高
2
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-18.53%
6ヶ月の変化
-11.31%
1年の変化
10.50%
