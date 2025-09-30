QuotazioniSezioni
BCGWW: Binah Capital Group, Inc.

0.0400 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCGWW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0400 e ad un massimo di 0.0400.

Segui le dinamiche di Binah Capital Group, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Qual è il prezzo delle azioni BCGWW oggi?

Oggi le azioni Binah Capital Group, Inc. sono prezzate a 0.0400. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0400 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BCGWW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Binah Capital Group, Inc. pagano dividendi?

Binah Capital Group, Inc. è attualmente valutato a 0.0400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BCGWW.

Come acquistare azioni BCGWW?

Puoi acquistare azioni Binah Capital Group, Inc. al prezzo attuale di 0.0400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0400 o 0.0430, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BCGWW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BCGWW?

Investire in Binah Capital Group, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0163 - 0.1555 e il prezzo attuale 0.0400. Molti confrontano -18.53% e -11.31% prima di effettuare ordini su 0.0400 o 0.0430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BCGWW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Binah Capital Group, Inc.?

Il prezzo massimo di Binah Capital Group, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1555. All'interno di 0.0163 - 0.1555, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Binah Capital Group, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Binah Capital Group, Inc.?

Il prezzo più basso di Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) nel corso dell'anno è stato 0.0163. Confrontandolo con gli attuali 0.0400 e 0.0163 - 0.1555 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BCGWW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BCGWW?

Binah Capital Group, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0400 e 10.50%.

Intervallo Giornaliero
0.0400 0.0400
Intervallo Annuale
0.0163 0.1555
Chiusura Precedente
0.0400
Apertura
0.0400
Bid
0.0400
Ask
0.0430
Minimo
0.0400
Massimo
0.0400
Volume
2
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-18.53%
Variazione Semestrale
-11.31%
Variazione Annuale
10.50%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4