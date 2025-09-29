- Обзор рынка
BCGWW: Binah Capital Group, Inc.
Курс BCGWW за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0400, а максимальная — 0.0432.
Следите за динамикой Binah Capital Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCGWW сегодня?
Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) сегодня оценивается на уровне 0.0400. Инструмент торгуется в пределах -0.25%, вчерашнее закрытие составило 0.0401, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCGWW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Binah Capital Group, Inc.?
Binah Capital Group, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.50% и USD. Отслеживайте движения BCGWW на графике в реальном времени.
Как купить акции BCGWW?
Вы можете купить акции Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) по текущей цене 0.0400. Ордера обычно размещаются около 0.0400 или 0.0430, тогда как 5 и -7.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCGWW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCGWW?
Инвестирование в Binah Capital Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0163 - 0.1555 и текущей цены 0.0400. Многие сравнивают -18.53% и -11.31% перед размещением ордеров на 0.0400 или 0.0430. Изучайте ежедневные изменения цены BCGWW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Binah Capital Group, Inc.?
Самая высокая цена Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) за последний год составила 0.1555. Акции заметно колебались в пределах 0.0163 - 0.1555, сравнение с 0.0401 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Binah Capital Group, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Binah Capital Group, Inc.?
Самая низкая цена Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) за год составила 0.0163. Сравнение с текущими 0.0400 и 0.0163 - 0.1555 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCGWW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCGWW?
В прошлом Binah Capital Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0401 и 10.50% после корпоративных действий.
