КотировкиРазделы
Валюты / BCGWW
Назад в Рынок акций США

BCGWW: Binah Capital Group, Inc.

0.0400 USD 0.0001 (0.25%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BCGWW за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0400, а максимальная — 0.0432.

Следите за динамикой Binah Capital Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCGWW сегодня?

Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) сегодня оценивается на уровне 0.0400. Инструмент торгуется в пределах -0.25%, вчерашнее закрытие составило 0.0401, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCGWW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Binah Capital Group, Inc.?

Binah Capital Group, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.50% и USD. Отслеживайте движения BCGWW на графике в реальном времени.

Как купить акции BCGWW?

Вы можете купить акции Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) по текущей цене 0.0400. Ордера обычно размещаются около 0.0400 или 0.0430, тогда как 5 и -7.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCGWW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCGWW?

Инвестирование в Binah Capital Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0163 - 0.1555 и текущей цены 0.0400. Многие сравнивают -18.53% и -11.31% перед размещением ордеров на 0.0400 или 0.0430. Изучайте ежедневные изменения цены BCGWW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Binah Capital Group, Inc.?

Самая высокая цена Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) за последний год составила 0.1555. Акции заметно колебались в пределах 0.0163 - 0.1555, сравнение с 0.0401 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Binah Capital Group, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Binah Capital Group, Inc.?

Самая низкая цена Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) за год составила 0.0163. Сравнение с текущими 0.0400 и 0.0163 - 0.1555 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCGWW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCGWW?

В прошлом Binah Capital Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0401 и 10.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0400 0.0432
Годовой диапазон
0.0163 0.1555
Предыдущее закрытие
0.0401
Open
0.0432
Bid
0.0400
Ask
0.0430
Low
0.0400
High
0.0432
Объем
5
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
-18.53%
6-месячное изменение
-11.31%
Годовое изменение
10.50%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.