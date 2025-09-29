- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BCGWW: Binah Capital Group, Inc.
El tipo de cambio de BCGWW de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0400, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0432.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Binah Capital Group, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BCGWW hoy?
Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) se evalúa hoy en 0.0400. El instrumento se negocia dentro de -0.25%; el cierre de ayer ha sido 0.0401 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BCGWW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Binah Capital Group, Inc.?
Binah Capital Group, Inc. se evalúa actualmente en 0.0400. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.50% y USD. Monitoree los movimientos de BCGWW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BCGWW?
Puede comprar acciones de Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) al precio actual de 0.0400. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0400 o 0.0430, mientras que 5 y -7.41% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BCGWW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BCGWW?
Invertir en Binah Capital Group, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0163 - 0.1555 y el precio actual 0.0400. Muchos comparan -18.53% y -11.31% antes de colocar órdenes en 0.0400 o 0.0430. Estudie los cambios diarios de precios de BCGWW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Binah Capital Group, Inc.?
El precio más alto de Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) en el último año ha sido 0.1555. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0163 - 0.1555, una comparación con 0.0401 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Binah Capital Group, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Binah Capital Group, Inc.?
El precio más bajo de Binah Capital Group, Inc. (BCGWW) para el año ha sido 0.0163. La comparación con los actuales 0.0400 y 0.0163 - 0.1555 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BCGWW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BCGWW?
En el pasado, Binah Capital Group, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0401 y 10.50% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0401
- Open
- 0.0432
- Bid
- 0.0400
- Ask
- 0.0430
- Low
- 0.0400
- High
- 0.0432
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.25%
- Cambio mensual
- -18.53%
- Cambio a 6 meses
- -11.31%
- Cambio anual
- 10.50%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.