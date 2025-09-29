报价部分
货币 / BCGWW
BCGWW: Binah Capital Group, Inc.

0.0400 USD 0.0001 (0.25%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BCGWW汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点0.0400和高点0.0432进行交易。

关注Binah Capital Group, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BCGWW股票今天的价格是多少？

Binah Capital Group, Inc.股票今天的定价为0.0400。它在-0.25%范围内交易，昨天的收盘价为0.0401，交易量达到5。BCGWW的实时价格图表显示了这些更新。

Binah Capital Group, Inc.股票是否支付股息？

Binah Capital Group, Inc.目前的价值为0.0400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.50%和USD。实时查看图表以跟踪BCGWW走势。

如何购买BCGWW股票？

您可以以0.0400的当前价格购买Binah Capital Group, Inc.股票。订单通常设置在0.0400或0.0430附近，而5和-7.41%显示市场活动。立即关注BCGWW的实时图表更新。

如何投资BCGWW股票？

投资Binah Capital Group, Inc.需要考虑年度范围0.0163 - 0.1555和当前价格0.0400。许多人在以0.0400或0.0430下订单之前，会比较-18.53%和。实时查看BCGWW价格图表，了解每日变化。

Binah Capital Group, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Binah Capital Group, Inc.的最高价格是0.1555。在0.0163 - 0.1555内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Binah Capital Group, Inc.的绩效。

Binah Capital Group, Inc.股票的最低价格是多少？

Binah Capital Group, Inc.（BCGWW）的最低价格为0.0163。将其与当前的0.0400和0.0163 - 0.1555进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCGWW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCGWW股票是什么时候拆分的？

Binah Capital Group, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0401和10.50%中可见。

日范围
0.0400 0.0432
年范围
0.0163 0.1555
前一天收盘价
0.0401
开盘价
0.0432
卖价
0.0400
买价
0.0430
最低价
0.0400
最高价
0.0432
交易量
5
日变化
-0.25%
月变化
-18.53%
6个月变化
-11.31%
年变化
10.50%
