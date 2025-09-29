BCGWW: Binah Capital Group, Inc.
今日BCGWW汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点0.0400和高点0.0432进行交易。
关注Binah Capital Group, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BCGWW股票今天的价格是多少？
Binah Capital Group, Inc.股票今天的定价为0.0400。它在-0.25%范围内交易，昨天的收盘价为0.0401，交易量达到5。BCGWW的实时价格图表显示了这些更新。
Binah Capital Group, Inc.股票是否支付股息？
Binah Capital Group, Inc.目前的价值为0.0400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.50%和USD。实时查看图表以跟踪BCGWW走势。
如何购买BCGWW股票？
您可以以0.0400的当前价格购买Binah Capital Group, Inc.股票。订单通常设置在0.0400或0.0430附近，而5和-7.41%显示市场活动。立即关注BCGWW的实时图表更新。
如何投资BCGWW股票？
投资Binah Capital Group, Inc.需要考虑年度范围0.0163 - 0.1555和当前价格0.0400。许多人在以0.0400或0.0430下订单之前，会比较-18.53%和。实时查看BCGWW价格图表，了解每日变化。
Binah Capital Group, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Binah Capital Group, Inc.的最高价格是0.1555。在0.0163 - 0.1555内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Binah Capital Group, Inc.的绩效。
Binah Capital Group, Inc.股票的最低价格是多少？
Binah Capital Group, Inc.（BCGWW）的最低价格为0.0163。将其与当前的0.0400和0.0163 - 0.1555进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCGWW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCGWW股票是什么时候拆分的？
Binah Capital Group, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0401和10.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0401
- 开盘价
- 0.0432
- 卖价
- 0.0400
- 买价
- 0.0430
- 最低价
- 0.0400
- 最高价
- 0.0432
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- -18.53%
- 6个月变化
- -11.31%
- 年变化
- 10.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值