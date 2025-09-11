Moedas / BBVA
BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
18.98 USD 0.19 (0.99%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BBVA para hoje mudou para -0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.94 e o mais alto foi 19.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BBVA Notícias
- 5 Stocks With High ROE to Buy as Markets Hover Around Record Highs
- Are Finance Stocks Lagging Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA) This Year?
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Presents at Bank of America 30th Annual Financials CEO Conference 2025 Transcript
- Deutsche Bank resumes Banco de Sabadell stock coverage with Hold rating
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Presents at Barclays 23rd Annual Global
- Sabadell’s board tells shareholders to reject BBVA’s hostile takeover bid
- European stocks just higher; inflation, growth data in spotlight
- Sabadell board rejects BBVA’s €15 bln takeover bid
- Ripple Strikes New BBVA Deal To Enter Spain — Here Are The Details
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
Faixa diária
18.94 19.24
Faixa anual
9.23 19.38
- Fechamento anterior
- 19.17
- Open
- 18.96
- Bid
- 18.98
- Ask
- 19.28
- Low
- 18.94
- High
- 19.24
- Volume
- 2.006 K
- Mudança diária
- -0.99%
- Mudança mensal
- 6.45%
- Mudança de 6 meses
- 38.74%
- Mudança anual
- 79.91%
