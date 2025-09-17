QuotazioniSezioni
BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

18.82 USD 0.49 (2.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBVA ha avuto una variazione del -2.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.72 e ad un massimo di 18.85.

Segui le dinamiche di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.72 18.85
Intervallo Annuale
9.23 19.40
Chiusura Precedente
19.31
Apertura
18.82
Bid
18.82
Ask
19.12
Minimo
18.72
Massimo
18.85
Volume
449
Variazione giornaliera
-2.54%
Variazione Mensile
5.55%
Variazione Semestrale
37.57%
Variazione Annuale
78.39%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Fcst
Prev