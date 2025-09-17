Valute / BBVA
BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
18.82 USD 0.49 (2.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBVA ha avuto una variazione del -2.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.72 e ad un massimo di 18.85.
Segui le dinamiche di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.72 18.85
Intervallo Annuale
9.23 19.40
- Chiusura Precedente
- 19.31
- Apertura
- 18.82
- Bid
- 18.82
- Ask
- 19.12
- Minimo
- 18.72
- Massimo
- 18.85
- Volume
- 449
- Variazione giornaliera
- -2.54%
- Variazione Mensile
- 5.55%
- Variazione Semestrale
- 37.57%
- Variazione Annuale
- 78.39%