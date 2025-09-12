Devises / BBVA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
19.31 USD 0.20 (1.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BBVA a changé de 1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.21 et à un maximum de 19.40.
Suivez la dynamique Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBVA Nouvelles
- 5 Stocks With High ROE to Buy as Markets Hover Around Record Highs
- Are Finance Stocks Lagging Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA) This Year?
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Presents at Bank of America 30th Annual Financials CEO Conference 2025 Transcript
- Deutsche Bank reprend la couverture de Banco Sabadell avec une recommandation "conserver" et un objectif de 3,30€
- Deutsche Bank reprend la couverture de Banco de Sabadell avec une recommandation "Conserver"
- Deutsche Bank resumes Banco de Sabadell stock coverage with Hold rating
- Le Mexique va émettre des obligations de référence en euros en trois tranches
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Presents at Barclays 23rd Annual Global
- Sabadell’s board tells shareholders to reject BBVA’s hostile takeover bid
- Les actions européennes légèrement en hausse; l’inflation et les données de croissance sous les projecteurs
- European stocks just higher; inflation, growth data in spotlight
- Le conseil d’administration de Sabadell rejette l’offre de rachat de 15 milliards € de BBVA
BBVA on the Community Forum
Range quotidien
19.21 19.40
Range Annuel
9.23 19.40
- Clôture Précédente
- 19.11
- Ouverture
- 19.28
- Bid
- 19.31
- Ask
- 19.61
- Plus Bas
- 19.21
- Plus Haut
- 19.40
- Volume
- 1.189 K
- Changement quotidien
- 1.05%
- Changement Mensuel
- 8.30%
- Changement à 6 Mois
- 41.15%
- Changement Annuel
- 83.03%
20 septembre, samedi