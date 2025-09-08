货币 / BBVA
BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
19.17 USD 0.04 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BBVA汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点19.06和高点19.23进行交易。
关注Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BBVA新闻
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Presents at Bank of America 30th Annual Financials CEO Conference 2025 Transcript
- 德意志银行恢复对Banco de Sabadell股票的覆盖，给予持有评级
- Deutsche Bank resumes Banco de Sabadell stock coverage with Hold rating
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Presents at Barclays 23rd Annual Global
- Sabadell’s board tells shareholders to reject BBVA’s hostile takeover bid
- European stocks just higher; inflation, growth data in spotlight
- 西班牙对外银行150亿欧元收购竞标遭萨瓦德尔银行董事会拒绝
- Sabadell board rejects BBVA’s €15 bln takeover bid
- Ripple Strikes New BBVA Deal To Enter Spain — Here Are The Details
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- Ripple To Offer Bitcoin, Ethereum Custody Services To Spain’s BBVA Bank
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.15%
- Sabadell CEO expects BBVA to improve its offer for the bank
- BBVA launches €14.8 bln takeover bid for Sabadell amid government curbs
日范围
19.06 19.23
年范围
9.23 19.38
- 前一天收盘价
- 19.21
- 开盘价
- 19.13
- 卖价
- 19.17
- 买价
- 19.47
- 最低价
- 19.06
- 最高价
- 19.23
- 交易量
- 1.473 K
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 7.52%
- 6个月变化
- 40.13%
- 年变化
- 81.71%
