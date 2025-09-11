Währungen / BBVA
BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
19.11 USD 0.13 (0.68%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBVA hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.94 bis zu einem Hoch von 19.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.94 19.16
Jahresspanne
9.23 19.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.98
- Eröffnung
- 18.96
- Bid
- 19.11
- Ask
- 19.41
- Tief
- 18.94
- Hoch
- 19.16
- Volumen
- 1.534 K
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- 7.18%
- 6-Monatsänderung
- 39.69%
- Jahresänderung
- 81.14%
