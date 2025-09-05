Валюты / BBVA
BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
19.17 USD 0.04 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBVA за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.06, а максимальная — 19.23.
Следите за динамикой Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Presents at Bank of America 30th Annual Financials CEO Conference 2025 Transcript
Deutsche Bank возобновляет покрытие Banco Sabadell с рейтингом "держать"
Deutsche Bank возобновляет покрытие акций Banco de Sabadell с рейтингом "Держать"
- Deutsche Bank resumes Banco de Sabadell stock coverage with Hold rating
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Presents at Barclays 23rd Annual Global
Sabadell's board tells shareholders to reject BBVA's hostile takeover bid
European stocks just higher; inflation, growth data in spotlight
Совет директоров Sabadell отклонил предложение BBVA о поглощении за €15 млрд
Sabadell board rejects BBVA's €15 bln takeover bid
Ripple Strikes New BBVA Deal To Enter Spain — Here Are The Details
RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
Ripple To Offer Bitcoin, Ethereum Custody Services To Spain's BBVA Bank
Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.15%
Sabadell CEO expects BBVA to improve its offer for the bank
BBVA launches €14.8 bln takeover bid for Sabadell amid government curbs
Spain's BBVA launches 14.8 billion euro takeover bid for Sabadell
- Spain’s BBVA launches 14.8 billion euro takeover bid for Sabadell
BBVA set to launch 14.9 billion euro hostile bid for Sabadell on Monday
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Tender Offer to Banco Sabadell Shareholders
Дневной диапазон
19.06 19.23
Годовой диапазон
9.23 19.38
- Предыдущее закрытие
- 19.21
- Open
- 19.13
- Bid
- 19.17
- Ask
- 19.47
- Low
- 19.06
- High
- 19.23
- Объем
- 1.473 K
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 7.52%
- 6-месячное изменение
- 40.13%
- Годовое изменение
- 81.71%
