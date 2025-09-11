通貨 / BBVA
BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
19.11 USD 0.13 (0.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BBVAの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり18.94の安値と19.16の高値で取引されました。
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BBVA News
- 5 Stocks With High ROE to Buy as Markets Hover Around Record Highs
- Are Finance Stocks Lagging Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA) This Year?
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Presents at Bank of America 30th Annual Financials CEO Conference 2025 Transcript
- Garanti BBVAが1億ユーロの債券発行の承認を取得
- ドイツ銀行、バンコ・サバデルのカバレッジを「ホールド」評価で再開、目標価格3.30ユーロ
- ドイツ銀行、Banco de Sabadellの株式カバレッジを「ホールド」評価で再開
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Presents at Barclays 23rd Annual Global
- Sabadell’s board tells shareholders to reject BBVA’s hostile takeover bid
- 欧州株式市場、わずかに上昇；インフレと成長データに注目
- サバデル銀行、ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行の150億ユーロ買収提案を拒否
- Ripple Strikes New BBVA Deal To Enter Spain — Here Are The Details
1日のレンジ
18.94 19.16
1年のレンジ
9.23 19.38
- 以前の終値
- 18.98
- 始値
- 18.96
- 買値
- 19.11
- 買値
- 19.41
- 安値
- 18.94
- 高値
- 19.16
- 出来高
- 1.534 K
- 1日の変化
- 0.68%
- 1ヶ月の変化
- 7.18%
- 6ヶ月の変化
- 39.69%
- 1年の変化
- 81.14%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B