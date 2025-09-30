- Visão do mercado
BBLGW: Bone Biologics Corp - warrants
A taxa do BBLGW para hoje mudou para -2.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.2000 e o mais alto foi 21.6400.
Veja a dinâmica do par de moedas Bone Biologics Corp - warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBLGW hoje?
Hoje Bone Biologics Corp - warrants (BBLGW) está avaliado em 20.2000. O instrumento é negociado dentro de -2.88%, o fechamento de ontem foi 20.8000, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBLGW em tempo real.
As ações de Bone Biologics Corp - warrants pagam dividendos?
Atualmente Bone Biologics Corp - warrants está avaliado em 20.2000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 573.33% e USD. Monitore os movimentos de BBLGW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBLGW?
Você pode comprar ações de Bone Biologics Corp - warrants (BBLGW) pelo preço atual 20.2000. Ordens geralmente são executadas perto de 20.2000 ou 20.2030, enquanto 3 e -6.65% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBLGW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBLGW?
Investir em Bone Biologics Corp - warrants envolve considerar a faixa anual 3.0000 - 89.7700 e o preço atual 20.2000. Muitos comparam 49.63% e -27.34% antes de enviar ordens em 20.2000 ou 20.2030. Estude as mudanças diárias de preço de BBLGW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bone Biologics Corp?
O maior preço de Bone Biologics Corp (BBLGW) no último ano foi 89.7700. As ações oscilaram bastante dentro de 3.0000 - 89.7700, e a comparação com 20.8000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bone Biologics Corp - warrants no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bone Biologics Corp?
O menor preço de Bone Biologics Corp (BBLGW) no ano foi 3.0000. A comparação com o preço atual 20.2000 e 3.0000 - 89.7700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBLGW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBLGW?
No passado Bone Biologics Corp - warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.8000 e 573.33% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.8000
- Open
- 21.6400
- Bid
- 20.2000
- Ask
- 20.2030
- Low
- 20.2000
- High
- 21.6400
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -2.88%
- Mudança mensal
- 49.63%
- Mudança de 6 meses
- -27.34%
- Mudança anual
- 573.33%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4